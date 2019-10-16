Фуры Филиппа Киркорова снова застряли на переправе в Коми

Тур Филиппа Киркорова по Республике Коми начался с неприятности: фуры с реквизитом застряли по пути в Усинск. Тогда концерт начался вовремя благодаря рабочим, которые занимались сценой даже ночью. Во время поездки в Печору ситуация повторилась. Из-за концерт начался намного позже.

Вчера Филипп Киркоров прибыл в Печору на поезде в специальном вагоне, чтобы дать второй концерт в республике. Его реквизит и костюмы должны были приехать в город на фурах в одно время с звездой шоу-бизнеса, но машины снова проиграли капризным дорогам республику, во второй застряв на переправе из Усинска. Сначала концерт отложили на час, потом ожидание затянулось. В итоге, шоу стартовало на три часа позже заявленного времени. Филипп Киркоров извинился перед фанатами за задержку.

Обращение Филиппа Киркорова к печорцам. Видео из паблика "Типичная Печора".

- Извините за ожидание. Даю свою гарантию, что компенсирую ожидания трехчасовым невероятным шоу. Надеюсь, что вы запомните его не только по томительному ожиданию встречи со мной. Поверьте, я также с нетерпением ждал встречи с вами. Сейчас сложно представить, что все эти декорации ещё полтора часа плыли на пароме против течения, против всего. Я до сих пор не понимаю, как наши гениальные техники поставили сегодня рекорд в книгу Гиннеса. Все очень переживали. Вы тут хоть не замерзли? - спросил король эстрады у поклонников.

В конце обращения Филипп Киркоров пообещал начать гастроли в Коми с Печоры. Также он заверил, что в будущем учтет все задержки и пришлет декорации за месяц до концерта.

Звезда российской сцены свое обещание сдержал: жителей Печоры наслаждались шоу со множеством костюмом, спецэффектов и декораций. Под занавес Филипп Киркоров исполнил хит «Цвет настроения синий». Его поддерживал весь зал.

Киркоров в Печоре. Цвет настроения синий. Видео из паблика "Типичная Печора".

После концерта глава печорской администрации Наталья Паншина подарила королю эстрады букет цветов и метровую семгу.

Филиппу Киркорову подарили семгу. Видео Натальи Грицай.

Дальше Филипп Киркоров отправился отдыхать в свой вагон. Декорации и костюмы быстро погрузили на фуры: организаторам шоу хотелось следующий концерт начать без опозданий. Похоже, что ухтинцам ждать не придется: грузовые машины уже прибыли в город.

Фуры Филлипа Киркоров уже прибыли в Ухту. Фото Виктора Бондаренко

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