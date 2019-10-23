Трехкомнатная квартира за 70 тысяч рублей! Воркутинцы избавляются от квартир за бесценок

Жители Воркуты в срочном порядке продают квартиры за бесценок. Трехкомнатную квартиру в заполярном городе можно приобрести за 70 тысяч рублей, а пятикомнатную за 600 тысяч рублей. Но даже за такие смешные деньги никто не хочет покупать жилье в Воркуте.

Воркута пустеет на глазах: ежедневно жители публикуют на специализированных сайтах объявления о продаже квартир. Жилье продают по очень низким ценам: так, трехкомнатные квартиры продают за 60-70 тысяч рублей, а пятикомнатную квартиру можно приобрести за 600 тысяч рублей. Цены на четырехкомнатные квартиры начинаются с 300 тысяч рублей, а однокомнатных со ста тысяч рублей. Ценовой парадокс объясняется миграцией населения и нежеланием отдавать ежемесячно 8-10 тысяч рублей за услуги ЖКХ. Но даже за такие цены квартиры не продаются.

Многие жители, желая поскорее избавиться от ненужных квадратов, дарят квартиры муниципалитету. Но в администрации такие подарки принимают уже неохотно. Сейчас на содержание пустующего муниципального жилфонда и нежилых помещений тратят 580 миллионов рублей в год.

Популярный новостной паблик «Мэш» даже опубликовал видео о проблеме о воркутинцев. Пост собрал множество комментариев.

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