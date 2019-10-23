Адвокат Вячеслава Гайзера хочет обжаловать решение Мосгорсуда

Адвокат экс-главы Коми Вячеслава Гайзера хочет обжаловать решение Московского городского суда. Напомним, что 18 октября суд второй инстанции оставил приговор подзащитного Дарьи Евмениной без изменений. Жалобу на это решение рассмотрит Второй кассационный суд.

Мы удовлетворены решением Московского городского суда только в части отказа в удовлетворении апелляционного представления Генеральной прокуратуры. Напомню, что государственное обвинение было не согласно с оправданием Вячеслава Михайловича по обвинению в совершении двух особо тяжких преступлений. Теперь решение об оправдании моего доверителя вступило в законную силу. В остальной части с решением Мосгорсуда мы не согласны. Сейчас ждем апелляционное определение. Необходимо понять на каких основаниях не были приняты доводы защиты и была ли им вообще дана какая-то оценка. После этого будем готовить кассационную жалобу, сказала Дарья Евменина.

Жалобу от Вячеслава Гайзера примет Второй кассационный суд общей юрисдикции, он находится в Москве. Дело одного из его бывших соратников Константина Ромаданова повторно уже исследовал Президиум Мосгорсуда. Несмотря на то, что эти дела связаны, их доверили разным ведомствам из-зареформы, которая начала работать 1 октября: с этого месяца в России появились новые кассационные суды.

Напомним, что 18 октября Московский городской суд принял решение по поводу апелляционных жалоб от фигурантов «дела Гайзера». Их приговоры остались прежними. Изменения коснулись только экс-зампредседателя правительства Коми Константина Ромаданова, дело которого передали на новое рассмотрение в Замоскворецкий суд после отмены приговора Президиумом Мосгорсуда.

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