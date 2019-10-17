Сергей Гапликов заявил, что в Коми не будут строить объекты для захоронения радиационных отходов

Вчера Сергей Гапликов провел совещание, в котором участвовали зампредседателя правительства Коми Михаил Порядин, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Роман Полшведкин, мэр Ухты Магомед Османов, депутаты Государственного Совета республики Александр Гайворонский и Екатерина Руденко. Темой совещания стало обращение жителей Ухты по поводу возможного строительства полигона промышленных отходов с повышенным содержанием радионуклидов в поселке Водный. В ответ на обращение Сергей Гапликов заявил, что никаких объектов для захоронения радиационных отходов в Коми строить не будут. Об этом сообщает пресс-служба главы.

Напомним, что недавно в Ухте появилась информация о возврате к проекту строительства пункта захоронения радиационных отходов. Обеспокоенные жители даже собрали пять тысяч подписей против этого строительства и отправили их главе республики. Вчера Сергей Гапликов провел по этому поводу рабочую встречу. На ней глава Коми подчеркнул, что никакого строительства опасных объектов, в том числе по захоронению радиационных отходов, ни на территории ухтинского посёлка Водный, ни на территории республики не будет и не планировалось. Никакой новой группы по вопросам реабилитации радиационно-загрязнённых участков на территории МО ГО «Ухта» создаваться не будет. Её состав останется прежним.

— Я благодарен всем, кто проявил активную и конструктивную гражданскую позицию, кто душой болеет за будущее родного посёлка, города. Я приношу извинения ухтинцам за то, что отдельные чиновники дали повод думать так, как не является на самом деле. Я взял ситуацию на личный контроль. Более того, я принял решение вновь возглавить рабочую группу, как это и было ранее, чтобы все её решения принимались на уровне Главы Республики Коми. Соответствующее распоряжение будет подписано в самое ближайшее время, - заявил Сергей Гапликов.

В ближайшее особая рабочая группа разработает план реабилитации радиационно-загрязненных участков. Реабилитировать эти участки хотят с помощью консервации, без строительства новых объектов. Сергей Гапликов заверил, что все решения по этому вопросу будут приниматься исключительно в рамках рабочей группы в диалоге с общественностью.

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