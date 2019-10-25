От выставки финских художников до цикла лекций о психиатрии: последние выходные октября в Сыктывкаре
Последние выходные октября компенсируют плохую погоду интересными событиями. Уик-энд с 25 по 27 октября собрал события под разные виды отдыха. Раскачать мозги можно будет в «Револьт-центре», в котором пройдет игра литературной мафии и прочитает лекции психиатр и научный журналист Виктор Лебедев. За прекрасным стоит отправиться на выставку финских художников и в Театр оперы и балета, а за зрелищем — на концерт проекта «Violin & Drum Show +2». Все подробности в афише.
ЧТО: В субботу в Центре культурных инициатив «Югор» откроется выставка финских художников, которые являются членами Европейской культурной ассоциации. В экспозицию войдут 20 работ в разных техниках. С авторами некоторых полотен смогут пообщаться лично: Пайви Ихамаки и Марита Эрккола-Ярвинен приедут в столицу Коми, чтобы провести творческую встречу. Вход на вернисаж свободный.
ГДЕ: Центр культурных инициатив «Югор» (Улица Горького, 2).
КОГДА: 26 октября в 12 часов.
ЧТО: Проект «Психиатрия для всех и каждого» будет работать в Сыктывкаре два дня. Психиатр, научный журналист, руководитель психопросветительского проекта «Дело Пинеля» Виктор Лебедев на четырех лекциях объяснит, почему психиатрия относится к медицине, расскажет о её будущем, а также растолкует, как среда формирует психическое расстройство у человека и какое место генетика занимает в психиатрии.
ГДЕ: «Револьт-центр» (Первомайская улица, 149).
КОГДА: 25 октября в 17 часов лекция «Почему психиатрия — это медицина?», в 18 часов 30 минут лекция «Генетика в психиатрии». 26 октября в 17 часов лекция «Как среда формирует психическое расстройство?», в 18 часов 30 минут лекция «Будущее психиатрии».
ЧТО: Театр оперы и балета порадует горожан в этот уик-энд полюбившейся зрителям классикой балетом «Лебединое озеро». На следующей неделе сыктывкарцы услышат старинные русские романсы в исполнении Альфии Коротаевой и и увидят мюзикл-сказку «Ох, уж этот царь Горох!». Покупайте билеты на постановки заранее: так займете лучшие места. Приобрести их можно не отрываясь от монитора, на сайте театра.
ГДЕ: Театр оперы и балета (Коммунистическая улица, 32).
Театр оперы и балета покажет "Лебединое озеро" сыктывкарцам. Источник фото: https://komiopera.ru/
КОГДА: Балет «Лебединое озеро» 26 октября в 18 часов, концерт «Старинный русский романс» 1 ноября в 18 часов 30 минут, мюзикл-сказка «Ох, уж этот царь Горох!» 3 ноября в 11 часов.
ЧТО: Несмотря на переезд Национальной библиотеки Коми литературная мафия не взяла долгий перерыв. В воскресенье пройдет игра по мотивам произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Организаторы обещают необычные сюрпризы, которые заставят участников переживать во время игры.
ГДЕ: «Револьт-центр» (Первомайская улица, 149).
КОГДА: 27 октября в 17 часов.
ЧТО: Проект «Violin & Drum Show +2» дает первый сольный концерт. Музыканты обещают яркое и драйвовое шоу со множеством приглашенных гостей. На концерте выступят репер Артемий Барсуков, кавер-группа «Текила Tesla», гитарист и вокалист группы «Лайм» Илья Дуркин. Также руководитель творческого коллектива «Мадженто» Юлия Комета покажет световой номер «Феникс».
ГДЕ: Лофт «Чаща» (Октябрьский проспект, 131/6).
КОГДА: 26 октября в 21 час.
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