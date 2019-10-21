«50 на 50». Как оценивают сыктывкарские активисты генплан Сыктывкара

Мэрия опубликовала проект изменений в генеральный план Сыктывкара — он будет действовать до 2039 года. Документ через призму проблем городского настоящего делает прогноз — как будет развиваться столица Коми в ближайшие 20 лет.

На 250 страницах генплана (вместе с приложениями) предлагают, например, построить дорогу-дублер Октябрьского проспекта и зарезервировать землю для строительства жилого квартала за улицей Ручейной. Все это предстоит обсудить сыктывкарцам 11 ноября в 15:00 - дебаты по генплану столицы пройдут в концертном зале «Сыктывкар» (Бабушкина, 22). Кстати, с планом можно ознакомиться вот тут, чтобы прийти на встречу во всеоружии. В преддверие общественных слушаний мы спросили, как оценивают генплан сыктывкарские активисты.

Руководитель движения «Сыктывкар-автобус» Вячеслав Слюсарев:

- Увы, в предлагаемом Генплане кроме упоминания про троллейбусы отсутствует система развития городского транспорта. Ни слова про выделенные полосы, реконструкцию транспортно-пересадочных узлов, приоритет общественного транспорта перед личным автомобилем. Также нет информации о том, что делать с существующими массивами гаражей в городе. Рекультивация? Реновация? Снос?

В Генплане говорится о планировании жилых кварталов за Ручейной, но без какой-либо социальной инфраструктуры, да ещё и эти жилые зоны будут ограничены несколькими многоуровневыми развязками. Это по сути создание гетто на окраине города, куда будут «выписывать» людей из центра города. Через десятилетие мы получим криминал, ухудшение жизненных условий, бедность.

Также в документе упоминается про создание музея деревянного зодчества в Кируле, но в Кируле уже нечего спасать. От «музея» деревянного зодчества осталось не более 20 домов разного времени постройки, и каждый год мы продолжаем терять их. Большинство из них даже не оформлены надлежащим образом как объекты наследия.

Активист движения «За комфортный Сыктывкар» Станислав Штралер:

- В целом, можно оценить Генплан 50/50 - 50% хороших идей и 50% идей, над которыми нужно еще работать. Например, хорошо, что предлагается развитие дорожной инфраструктуры, но нужно и центральные улицы делать удобными для передвижения и автотранспорта, и пассажиров, то есть развивать тротуарные зоны. Может быть, строить параллельные зоны автодороги вдоль реки от улицы Кирова до улицы Тентюковской в районе Доручастка, чтобы автолюбители могли проезжать и там.

Интересно, что в Генплане сообщается о строительстве бульваров и пешеходных зон, но, заметьте, без конкретики. Между тем, я общался в соцсетях с жителями Максаковки, где люди обсуждали вопрос установки памятника ветеранам Великой Отечественной войны. Один из жителей предложил: почему бы не поставить монумент на месте Дома культуры с обустройством сквера. Я ответил, что внести такое предложение в Генплан города вы можете сами. Также слышал, что администрация планирует расширять рекреационные зоны, но при этом конкретных предложений по этому вопросу очень мало. Почему бы сейчас не использовать предложения жителей и не указать это в Генплане?

Хотелось бы, чтобы на общественных слушаниях горожане внесли свои предложения по обустройству столицы, а не просто высказывали предложения в интернете. Безусловно, мнение большинства администрация должна услышать и внести их в генплан.

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