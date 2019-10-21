2019-10-21T15:15:57+03:00
Общество

«50 на 50». Как оценивают сыктывкарские активисты генплан Сыктывкара

11 ноября обсуждение главного градостроительного документа города пройдет в концертном зале «Сыктывкар»
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Коллаж Светланы ГладкойКоллаж Светланы Гладкой
Изменить размер текста:

Мэрия опубликовала проект изменений в генеральный план Сыктывкара — он будет действовать до 2039 года. Документ через призму проблем городского настоящего делает прогноз — как будет развиваться столица Коми в ближайшие 20 лет.

На 250 страницах генплана (вместе с приложениями) предлагают, например, построить дорогу-дублер Октябрьского проспекта и зарезервировать землю для строительства жилого квартала за улицей Ручейной. Все это предстоит обсудить сыктывкарцам 11 ноября в 15:00 - дебаты по генплану столицы пройдут в концертном зале «Сыктывкар» (Бабушкина, 22). Кстати, с планом можно ознакомиться вот тут, чтобы прийти на встречу во всеоружии. В преддверие общественных слушаний мы спросили, как оценивают генплан сыктывкарские активисты.

Руководитель движения «Сыктывкар-автобус» Вячеслав Слюсарев:

- Увы, в предлагаемом Генплане кроме упоминания про троллейбусы отсутствует система развития городского транспорта. Ни слова про выделенные полосы, реконструкцию транспортно-пересадочных узлов, приоритет общественного транспорта перед личным автомобилем. Также нет информации о том, что делать с существующими массивами гаражей в городе. Рекультивация? Реновация? Снос?

В Генплане говорится о планировании жилых кварталов за Ручейной, но без какой-либо социальной инфраструктуры, да ещё и эти жилые зоны будут ограничены несколькими многоуровневыми развязками. Это по сути создание гетто на окраине города, куда будут «выписывать» людей из центра города. Через десятилетие мы получим криминал, ухудшение жизненных условий, бедность.

Также в документе упоминается про создание музея деревянного зодчества в Кируле, но в Кируле уже нечего спасать. От «музея» деревянного зодчества осталось не более 20 домов разного времени постройки, и каждый год мы продолжаем терять их. Большинство из них даже не оформлены надлежащим образом как объекты наследия.

Активист движения «За комфортный Сыктывкар» Станислав Штралер:

- В целом, можно оценить Генплан 50/50 - 50% хороших идей и 50% идей, над которыми нужно еще работать. Например, хорошо, что предлагается развитие дорожной инфраструктуры, но нужно и центральные улицы делать удобными для передвижения и автотранспорта, и пассажиров, то есть развивать тротуарные зоны. Может быть, строить параллельные зоны автодороги вдоль реки от улицы Кирова до улицы Тентюковской в районе Доручастка, чтобы автолюбители могли проезжать и там.

Интересно, что в Генплане сообщается о строительстве бульваров и пешеходных зон, но, заметьте, без конкретики. Между тем, я общался в соцсетях с жителями Максаковки, где люди обсуждали вопрос установки памятника ветеранам Великой Отечественной войны. Один из жителей предложил: почему бы не поставить монумент на месте Дома культуры с обустройством сквера. Я ответил, что внести такое предложение в Генплан города вы можете сами. Также слышал, что администрация планирует расширять рекреационные зоны, но при этом конкретных предложений по этому вопросу очень мало. Почему бы сейчас не использовать предложения жителей и не указать это в Генплане?

Хотелось бы, чтобы на общественных слушаниях горожане внесли свои предложения по обустройству столицы, а не просто высказывали предложения в интернете. Безусловно, мнение большинства администрация должна услышать и внести их в генплан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре могут построить дорогу-дублер Октябрьского проспекта

А могут и не построить. Грядущие перемены вынесут на общественное обсуждение (подробности).

В Сыктывкаре могут построить 18 многоярусных гаражей

Инициативу обсудят на общественных слушаниях 11 ноября (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Геннадий Онищенко - Александру Гамову: За мое здоровье - минералку без газа! Не курить - даже во сне! И пусть снится только жена, иногда - женщины из «Комсомолки»!
С такими пожеланиями экс-главсанврач страны обратился к нашему обозревателю в собственный день рождения [аудио]
По итогам юбилейного тиража «Русского лото» появились 67 лотерейных миллионеров
В минувшее воскресенье, 20 октября, состоялась трансляция юбилейного тиража «Русского лото». Результаты 1306-го тиража впечатляющие: 67 участников выиграли по 1 000 000 рублей, а общая сумма выигрышей превысила 1,7 миллиардов
Мария Захарова: Интерес к внешней политике у молодежи есть!
Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел ответила на вопросы участников III Всероссийского патриотического межнационального лагеря «Поколение», который Федеральное агентство по делам национальностей проводит в Подмосковье
Новости 24
Воркутинских шахтеров заставляли работать по три смены подряд
Коми вошла в десятку регионов с самым доступным газом
В Сыктывкаре непобедимый боец Хабиб Нурмагомедов впервые стал потерпевшим
В Коми будет сыро и ветрено
В ДТП в Ухте пострадали двое детей: виновник скрылся
По Емве бродил медведь
У жителя Сосногорска мошенник украл 101 тысячу
Под Ухтой «десятка» врезалась в «Урал»: пострадал водитель
В Сосногорске «сотрудник Роспотребнадзора» украл у женщины 85 тысяч
В Сыктывкаре Hyundai врезался в «семерку»: пострадали двое
При пожаре под Усинском на человеке загорелась одежда
В Коми заключенный вербовал людей в террористическую организацию
В центре Ухты застрелили медведя: видео
Погода на выходных в Коми испортится
Профсоюзы Коми добиваются возвращения прежнего пенсионного возраста для северян
В Сыктывкаре эвакуировали сотрудников Минздрава по Коми из-за запаха горелой проводки