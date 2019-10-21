3 года и 392 тома. СК закончил расследовать дело о гибели 36 человек на шахте в Коми

Закончилось расследование уголовного дела по аварии на шахте «Северная» в Коми, унесшей жизни 36 человек. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

25 февраля на шахте «Северная» на глубине 780 м произошел внезапный выброс метана, что повлекло два взрыва, обрушение породы. В момент аварии под землей находились 111 человек. В первые часы удалось вывести на поверхность 81 горняка. Судьба 26 шахтеров оставалась неизвестной. Ночью 28 февраля при проведении поисково-спасательных работ в шахте произошел третий взрыв. Погибли шесть человек - пять горноспасателей Печорского военизированного горноспасательного отряда МЧС России и работник шахты. Жертвами аварии признаны 36 человек.

Спустя три года следователи завершили расследование громкого уголовного дела. В качестве обвиняемых по уголовному делу привлечено 14 человек. Это первый заместитель генерального директора – технический директор «Воркутаугля» Денис Пайкин, помощник директора по охране труда структурного подразделения «Исполнительный аппарат» «Воркутаугля» Олег Бабиченко, работники структурного подразделения «Шахта Северная» «Воркутаугля»: директор шахты Михаил Тимофеев, его заместитель Виталий Лавров, главный инженер Виктор Титков, начальник участка по добыче угля №12 Олег Кондратюк, начальник участка аэрологической безопасности Владислав Акиничев, его заместители Андрей Плахов и Александр Халиченко, механик данного участка Леонид Фролов и электрослесарь Денис Федюков, командир военизированного горноспасательного отряда Леонид Лобков и его помощник Олег Будаев. Всем им предъявлено обвинение в нарушениях требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба, а также смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 217 Уголовного кодекса). Кроме того, главному государственному инспектору Воркутинского территориального отдела Печорского управления Ростехнадзора Павлу Маслову предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц и причинение особо крупного ущерба (часть 3 статьи 293 УК).

Следователи выяснили, что при попустительстве обвиняемых работы в шахте велись без проветривания горных выработок. Это привело к загазованности пространства шахты.

- Функция автоматического отключения электричества при повышении концентрации метана в горных выработках была выведена из строя из-за вмешательства в систему аэрогазового контроля электрослесаря Дениса Федюкова. Игнорировалась необходимость принудительного разупрочнения кровли. Это привело к ее зависанию, обрушению и повреждению горно-шахтного оборудования, короткому замыканию, воспламенению и взрыву метана, - пишут следователи.

После проведения горноспасательной операции Титков и Будаев в присутствии Лобкова направили 27 февраля 2016 года горноспасателей и работников «Воркутаугля» в шахту для проведения работ по ликвидации аварии. Они достоверно знали, что возможен новый взрыв, поэтому нахождение людей в шахте опасно. Технический директор Пайкин видел нарушения, но никак не отреагировал. В ночь на 28 февраля произошел новый взрыв. В результате погибло еще шесть человек.

В ходе следствия заместитель начальник участка аэрологической безопасности Халиченко признал свою вину и дал показания о системных нарушениях правил безопасности на шахте. Остальные обвиняемые отрицают свою причастность к совершению преступления. Однако следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело, материалы которого составляют 392 тома, направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

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