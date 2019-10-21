2019-10-21T17:53:58+03:00
Общество

Ухтинцы собирают деньги на лечение известного в городе фотографа, больного раком

Сергею Соколову нужно на операцию 360 тысяч рублей
Дарья ЮДИНА
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Ухтинец Сергей Соколов болен раком четвертой степени. Фото с личной страницы "ВКонтакте"Ухтинец Сергей Соколов болен раком четвертой степени. Фото с личной страницы "ВКонтакте"
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Ухтинцы собирают деньги на лечение известного в городе фотографа. Сергею Соколову для обследования и операции в Петербурге нужно 360 тысяч рублей.

По ухтинским пабликам разлетелась просьба о помощи. Известный в городе фотограф, директор студенческого фотоклуба Ухтинского государственного технического университета Сергей Соколов болен раком четвертой степени. Сейчас он прошел курс химиотерапии в родном городе. Но в будущем фотограф должен поехать в Петербург для дальнейшего обследования и операции. Стоит лечение недешево 360 тысяч рублей. Таких денег у семьи Сергея Соколова нет, поэтому его друзья обратились к окружающим за помощью.

— Онкология 4 степени не приговор, а диагноз… Борьба только начинается, сил и желания жить и работать много! . Выживу - буду радовать Вас своими фотографиями. Заранее благодарен всем за любое участие в моей судьбе: финансами, молитвой, добрым словом, — написал на своей странице ухтинец.

Перевести деньги можно на карту Сбербанка 2202202099787230. Она также привязана к телефону 7 912 947-91-65.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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