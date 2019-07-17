Ученая из Коми выдвинула необычную версию, как не заболеть раком

В России, как показал февральский опрос ВЦИОМ, 14 процентам жителей страны, поставлен диагноз – онкология. То есть раком болеет каждый седьмой россиянин. Такая реальность пугает, тем более, что многие столкнулись с этой болезнью на примере своих родных. И таких людей - еще 61 процент населения.

Уроженка Сыктывкара кандидат философских наук, социолог Юлия Юшкова-Борисова предлагает принять эту реальность и успокоиться. В этом помогает ее новая книга «Расслабьтесь, у вас рак». Автор рассказала «КП-Коми», почему ее стоит прочесть здоровым людям и чиновникам от медицины.

Рак заразен?

- Юлия, почему вы решили коснуться такой сложной темы, как рак?

- В 2012 году к нам в нижегородский социологический центр «Мера», где я работаю, пришел заказ для общественного движения «Движение против рака». Мы с коллегами провели исследование, посвященное женщинам, болеющим раком молочной железы и опросили 220 женщин в пяти городах России. Исследование длилось около года.

Спустя шесть лет по ряду причин я решила написать книгу по материалам того исследования. Во-первых, в 2018 году в обществе произошел резкий всплеск канцерофобии, то есть патологического страха заболеть раком. Так, в Москве жильцы захотели выселить из дома детей с онкологическими заболеваниями, так как «рак заразен». По их мнению, это вирусная болезнь, которая передается воздушно-капельным путем. После этой нашумевшей истории многие москвичи отказывались сдавать жилье для онкобольных детей, которым не хватало мест в детских онкоцентрах. Во-вторых, в России произошел скачок онкологических заболеваний.

Ко всему прочему, все это время я не переставала думать о тех больных женщинах, которых мы опрашивали. За эти годы я притерпелась к мысли, что мы все умрем, и надо это принять. С таким настроем и села за книгу. Я написала ее этой весной, за два месяца. Так как в моей голове книга давно уложилась и выкристаллизовалась, то я просто со скоростью набирала на компьютере страницу за страницей.

- Как родилось название книги?

- По ходу написания. Когда садишься за книгу, то думаешь, а зачем ты все это делаешь? Что хочешь донести до читателя? Я поняла, что хочу, чтобы люди успокоились и расслабились. Книга адресована тем, кто уже болеет, и тем, кто здоров, но чудовищно боится онкологии.

Прочитать, что излечиться душевно

- Что было сложнее - общаться с женщинами, которые борются с раком, или писать книгу?

- Когда я общалась с респондентами, у меня болела грудь. Это оказалась фантомная боль, порожденная переживанием от общения с женщинами, больными раком. Когда начала писать книгу, то фантомная боль снова дала о себе знать, причем с удвоенной силой — заболело и сердце, и печень, иногда подкатывала тошнота. Это эффект ноцебо, то есть антитеза плацебо.

Я была к этому готова. Но с каждой страницей мне становилось легче. К концу книги я поняла, что заканчиваю рукопись в лучшем самочувствии, чем в момент ее написания. Думаю, что сама за это время расслабилась, - смогла справиться с чудовищным страхом смерти и болезни. Надеюсь, что и читатели от страницы к странице научатся справляться с этим страхом, с ощущением уязвимости, с канцерофобией.

Во время написания книги автор смогла справиться с чудовищным страхом болезни. Фото: Елена Волкова.

- Вы считаете, что если человек расслабится, то не заболеет?

- Я хочу довести до людей, что чем качественней вы переживете любую потерю (увольнение, смерть близкого, болезнь, измену), то тем качественней вы профилактируете онкологию. Не могу со 100-процентной уверенностью сказать, что это так. Но хочу начать говорить на эту тему, поскольку в России о ней молчат. Только в США массово и открыто говорят об этом. В частности, американские исследователи пишут, что человек может заболеть только потому, что боится заболеть. Процент заболеваемости от страха действительно высок.

Надеюсь, что вслед за мной придут другие исследователи. Может быть, мы хотя бы с этой стороны подберемся к заболеванию и попытаемся снизить его. Во многом это исследование носит пилотный характер. Я призываю других ученых присоединиться к этой теме.

На каждого врача – 40 пациентов

- Бывало ли, что женщины отказывались отвечать прямо в процессе интервью?

- Безусловно. На каждое полученное интервью было от 3 до 10 отказов. Не все хотят и готовы об этом говорить. Прийти на фокус-группу и рассказать о своей болезни, а потом слушать, как с этим живут другие, - для этого нужны смелость, большой уровень принятия болезни и принятия себя в болезни. На это не все способны.

- Поддерживаете ли контакты с героями, с которыми общались 6 лет назад?

- К сожалению, нет. Уже в начале исследования в 2012-2013 годах, когда мы с коллегами перезванивали им домой, чтобы уточнить некоторые детали, трубку брали не они, а родственники со словами: «Извините, ее больше нет». Мы тогда не были к этому готовы. И даже спустя 6-7 лет я не готова услышать на другом конце телефона страшные слова. Наверное, я еще не до конца пережила эту боль. Дело не только в том, что я услышу, дело и в том, как тяжело может стать родным.

- В книгу речь героинь живая, разговорная. Почему вы ее не перерабатывали?

- Это социологическое правило. Мы не имеем право перерабатывать речь, потому что обязаны анализировать именно то, что люди нам сказали, а не свою обработку их речи. Убрали некоторые слова-паразиты и яркие речевые ошибки. В остальном, оставлено все, что помогает понять, о чем человек хотел сказать и как он это хотел сказать. В этом «как» часто больше информации, чем в «что».

Печатная версия книги была издана на платформе «Планета»

- Ваша книга уникальна тем, что издана на общественных началах.

- Да, я собирала деньги на публикацию на платформе «Планета». Всего вышло 70 экземпляров, из них 16 книг сразу ушли в центральные библиотеки. Несколько книг лично разнесла по областным нижегородским библиотекам. Буду их дарить тем, кому они действительно нужны, и тем, кто принимает важные решения в области здравоохранения.

- На что по-вашему должны обратить внимание чиновники от медицины?

- На то, что нужно увеличивать число диспансеров и отделений, на необходимость в 1,5 раза увеличить корпус онкологов. Не знаю, как в Коми, но в Нижнем Новгороде в отделениях на 40 онкобольных приходится один врач. При таком количестве пациентов врач не способен детально разобраться с заболеваниями. Рак многогранный и у каждого может протекать по-разному.

- Социологическое исследование ассоциируется с тяжеловесными терминами, а ваша книга читается легко.

- Хорошая научно-популярная литература обязана писаться хорошо, легко и для широкого читателя. Возможно, если бы я готовила статью для научного издания, то написала бы ее в официальном ключе. Но научную литературу можно читать запоем, если она качественно написана.

Надеюсь, что паника и шок, которые охватывают людей в момент знакомства с диагнозом, будут утихать по мере чтения. Если человек читает «Расслабьтесь, у вас рак» и не может оторваться от книги, значит он перестает бояться, успокаивается. А если успокаивается, то возможность заболеть постепенно снижается. Пока нет научных данных, подтверждающих эту гипотезу, но мне хочется верить в это.

КСТАТИ

Электронную книгу Юлии Юшковой-Борисовой «Расслабьтесь, у вас рак» можно скачать бесплатно по ссылке - avidreaders.ru/book/rasslabtes-u-vas-rak.html

СПРАВКА

Юлия Юшкова-Борисова родилась в Сыктывкаре. Окончила ГИТИС, работала режиссером-постановщиком Театра драмы Коми. В 2000 году защитила диссертацию по специальности «социальная философия». В 1999-2001 годах была режиссером дирекции информации ГТРК «Коми Гор». В 2001-м году переехала в Нижний Новгород. Является научным руководителем Некоммерческого партнерства гуманитарных исследований и консалтинга «Экспертный центр «Мера». Занимается исследованиями в области демографии, экономики семьи, мотивации рождаемости. Ведет тренинги по женской и семейной тематике, тренинги публичных выступлений.

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