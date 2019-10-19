Сыктывкарский суд смягчил наказание Тесаку

Сыктывкарский городской суд смягчил приговор одному из лидеров националистического движения Максиму Марцинкевичу, также известному как Тесак, сняв с него обвинение в возбуждении ненависти либо вражды. Об этом сообщил его адвокат Иван Сидорович.

В конце прошлого года Бабушкинский суд Москвы признал Марцинкевича виновным в нападениях на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. Тесака приговорили к 10 годам колонии. Четверо его подельников осуждены на сроки от двух лет и 11 месяцев до девяти лет колонии общего режима. Одного из них уже освободили.

По словам защитника, суд снял с Марцинкевича обвинения в возбуждение ненависти либо вражды. Сидорович отметил, что эта часть статьи была декриминализирована. В итоге Тесаку снизили срок наказания с 10 до менее чем девяти лет.

– С учетом новых правил, по которым один день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии общего режима, скоро мой подзащитный получит право на условно-досрочное освобождение, – цитирует адвоката ТАСС.

Марцинкевич отбывает наказание в Коми, поэтому его дело слушалось в Сыктывкарском городском суде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Две жительницы Усинска избили свою соседку на почве расовой ненависти

Женщины свою вину не признали (подробнее)

Житель Троицко-Печорского района подозревается в возбуждении ненависти и вражды

Мужчину хотят отправить на психолого-лингвистическую проверку (подробнее)