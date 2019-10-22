В Сыктывкаре могут построить новую лыжную базу

В Сыктывкаре на улице Лесопарковой могут построить новую лыжную базу. Во всяком случае мэрия уже опубликовала на сайте госзакупок заявку на поиск подрядчика, который подготовит проектную документацию за 2 млн рублей

Согласно документам, лыжная база будет представлять собой двухэтажное здание с помещением для проката и выдачи лыж, тренерским кабинетом, сауной, душем, массажным кабинетом, комнатами для персонала, мужскими и женскими раздевалками, конференц-залом, тренажерным залом, медкабинетом, буфетом. В общем, это будет современное учреждение, которое станет комфортным местом и для профессиональных лыжников, и для любителей.

Сейчас аукцион на стадии приема заявок, начальная (максимальная цена) контракта 2,133 млн рублей. Средства выделяются из городского бюджета. Завершить работы необходимо не позднее 15 апреля 2020 года.

Кстати, задумка возвести лыжную базу - давний проект администрации. Еще в 2016 году Валерий Козлов, который тогда возглавлял Совет города, говорил о строительстве базы. Правда, планы все время передвигались. В итоге, объект включили в перечень инвестпроектов города на 2018-2020 годы, а сейчас он в списке проектов на 2022 год.

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А могут и не построить. Грядущие перемены вынесут на общественное обсуждение (подробности).