«Северное сияние» – источник здоровья!

В ноябре на крымском бальнеологическом курорте в городе Саки гостей ждет первоклассное лечение, заряд бодрости, хорошее настроение, меню по вашему заказу и доступные цены. Заботливый персонал, ласковое, плещущееся в 30 метрах море и уже не палящее солнце гарантируют хорошее настроение и позитивный настрой на долгую зиму.

Терапия в санатории «Северное сияние» включает в себя минерализованные ванны, физио- и магнитотерапию и, конечно, исцеляющую силу морской воды и воздуха.

Из грязи в князи

Грязелечение — уникальная процедура, помогающая восстановить силы и справиться с массой заболеваний. Высокая пластичность, большая теплоемкость, медленная теплоотдача и содержание в составе сакских грязей биологически активных веществ и минералов дает поразительный лечебный эффект. Терапия в санатории «Северное сияние» включает в себя минерализованные ванны, физио- и магнитотерапию и, конечно же, исцеляющую силу морской воды и воздуха.

Путевка на грязелечение – это шанс улучшить здоровье и вылечить самые сложные, хронические заболевания. Высококвалифицированные специалисты санатория назначат индивидуальное лечение каждому пациенту. Природный бальзам не оказывает никакого побочного воздействия на организм, а его уникальные свойства позволяют полностью побороть недуг. Главное же преимущество санаторно-курортного лечения – возможность совмещать отдых и оздоровление.

Главное же преимущество санаторно-курортного лечения – возможность совмещать отдых и оздоровление. Скидка северянам — от 10%

За здоровьем — в Крым

Лечение грязями в Крыму показано практически всем людям с целью оздоровления, а также пациентам с различными заболеваниями кожи. Как правило, в грязелечебнице используют илово-сульфидный вид грязи. Она оказывает противовоспалительное, обезболивающее и коагулирующее действие.

Грязелечение показано при проблемах в области гинекологии и урологии — от бесплодия до климакса. Сакские грязи позволяют расширить сосуды, улучшить кровоток, усилить метаболизм и снять воспалительные, инфекционно-аллергические процессы. Подойдут грязи и тем, у кого есть болезни органов дыхания. При наличии проблем сердечно-сосудистой системы также рекомендуется посетить санаторий «Северное сияние». В сравнении с другими методами терапии грязелечение заболеваний опорно-двигательного аппарата имеет массу преимуществ. Оно не оказывает побочного воздействия на организм, имеет совсем немного противопоказаний, при наличии ограничений к грязевым процедурам легко заменяется лечением на основе рапы соленых озер.

Лечебные грязи используют в виде общих и местных аппликаций, внутриполостных воздействий, а также в виде электрогрязевых процедур. Процедуры проводятся через день или каждый день, но с перерывом на третий день. Длительность процедуры – 15-20 минут. Курс лечения – 10 - 12 процедур.

Заботливый персонал, ласковое, плещущееся в 30 метрах море и уже не палящее солнце гарантируют хорошее настроение и позитивный настрой на долгую зиму.

Грязи Крыма обладают отличным радиобиологическим эффектом, превосходно поддерживающим иммунную систему человека, оказывают сильнейшее антисептическое и противовоспалительное действия. В санатории «Северное сияние» очищенную грязь используют только единожды.

Ждем вас по адресу:

Россия, Республика Крым, г. Саки, ул. Морская, 12

Отдел бронирования: +7 (978) 93 53 982 (WhatsApp/Viber)

www.sanatoriykrym.ru

Сутки на одного отдыхающего в ноябре — от 1890 руб.

Скидка северянам — от 10%

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