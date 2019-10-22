«Северное сияние» – источник здоровья!
В ноябре на крымском бальнеологическом курорте в городе Саки гостей ждет первоклассное лечение, заряд бодрости, хорошее настроение, меню по вашему заказу и доступные цены. Заботливый персонал, ласковое, плещущееся в 30 метрах море и уже не палящее солнце гарантируют хорошее настроение и позитивный настрой на долгую зиму.
Терапия в санатории «Северное сияние» включает в себя минерализованные ванны, физио- и магнитотерапию и, конечно, исцеляющую силу морской воды и воздуха.
Из грязи в князи
Грязелечение — уникальная процедура, помогающая восстановить силы и справиться с массой заболеваний. Высокая пластичность, большая теплоемкость, медленная теплоотдача и содержание в составе сакских грязей биологически активных веществ и минералов дает поразительный лечебный эффект. Терапия в санатории «Северное сияние» включает в себя минерализованные ванны, физио- и магнитотерапию и, конечно же, исцеляющую силу морской воды и воздуха.
Путевка на грязелечение – это шанс улучшить здоровье и вылечить самые сложные, хронические заболевания. Высококвалифицированные специалисты санатория назначат индивидуальное лечение каждому пациенту. Природный бальзам не оказывает никакого побочного воздействия на организм, а его уникальные свойства позволяют полностью побороть недуг. Главное же преимущество санаторно-курортного лечения – возможность совмещать отдых и оздоровление.
Главное же преимущество санаторно-курортного лечения – возможность совмещать отдых и оздоровление. Скидка северянам — от 10%
За здоровьем — в Крым
Лечение грязями в Крыму показано практически всем людям с целью оздоровления, а также пациентам с различными заболеваниями кожи. Как правило, в грязелечебнице используют илово-сульфидный вид грязи. Она оказывает противовоспалительное, обезболивающее и коагулирующее действие.
Грязелечение показано при проблемах в области гинекологии и урологии — от бесплодия до климакса. Сакские грязи позволяют расширить сосуды, улучшить кровоток, усилить метаболизм и снять воспалительные, инфекционно-аллергические процессы. Подойдут грязи и тем, у кого есть болезни органов дыхания. При наличии проблем сердечно-сосудистой системы также рекомендуется посетить санаторий «Северное сияние». В сравнении с другими методами терапии грязелечение заболеваний опорно-двигательного аппарата имеет массу преимуществ. Оно не оказывает побочного воздействия на организм, имеет совсем немного противопоказаний, при наличии ограничений к грязевым процедурам легко заменяется лечением на основе рапы соленых озер.
Лечебные грязи используют в виде общих и местных аппликаций, внутриполостных воздействий, а также в виде электрогрязевых процедур. Процедуры проводятся через день или каждый день, но с перерывом на третий день. Длительность процедуры – 15-20 минут. Курс лечения – 10 - 12 процедур.
Заботливый персонал, ласковое, плещущееся в 30 метрах море и уже не палящее солнце гарантируют хорошее настроение и позитивный настрой на долгую зиму.
Грязи Крыма обладают отличным радиобиологическим эффектом, превосходно поддерживающим иммунную систему человека, оказывают сильнейшее антисептическое и противовоспалительное действия. В санатории «Северное сияние» очищенную грязь используют только единожды.
Ждем вас по адресу:
Россия, Республика Крым, г. Саки, ул. Морская, 12
Отдел бронирования: +7 (978) 93 53 982 (WhatsApp/Viber)
Сутки на одного отдыхающего в ноябре — от 1890 руб.
Скидка северянам — от 10%
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ИСТОЧНИК KP.RU