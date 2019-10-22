2019-10-22T15:56:30+03:00
Общество

Усинская пенсионерка украла у соседки шкатулку с золотом

Сумма ущерба составила 104 тысячи рублей
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Фигурантка дала признательные показания. Похищенное изъято и возвращено владелице. Фото из архива КПФигурантка дала признательные показания. Похищенное изъято и возвращено владелице. Фото из архива КПФото: Архив "КП"
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По сообщению пресс-службы МВД по Республике Коми, сотрудники ОМВД России по городу Усинску раскрыли кражу шкатулки с золотыми украшениями на сумму 104 тысяч рублей у местной жительницы.

Пропажу шкатулки, в которой хранились серьги, кольца, браслет, цепочка, подвеска и крестик из золота, 64-летняя жительница приполярного города обнаружила после того, как к ней в гости заходила соседка по дому.

Допрошенная 63-летняя подозреваемая поначалу отрицала свою причастность к краже, однако экспертиза отпечатков пальцев, оставленных на дверце антресоли, где была спрятана шкатулка, подтвердила причастность подозреваемой к краже.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Фигурантка дала признательные показания. Похищенное изъято и возвращено владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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