2019-10-22T13:50:22+03:00
Общество

«Его жизнь висит на волоске». На отдыхе в Турции сыктывкарца разбил инсульт

Семья Денисовых нуждается в поддержке
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото госпиталя, где находится сыктывкарецФото госпиталя, где находится сыктывкарец
Изменить размер текста:

Сыктывкарские туристы попали в сложную ситуацию на курорте в Турции из-за болезни главы семьи. 34-летнего мужчину разбил инсульт на отдыхе, сообщила «КП в Коми» его супруга Наталья Денисова.

Ничто не предвещало беды — семья с четырехлетним ребенком наслаждалась отдыхом в жаркой стране. Но 19 октября главе семьи Александру Денисову стало плохо. Мужчину госпитализировали с инсультом.

- Мужу вчера провели операцию на головной мозг. У него полностью забита сонная артерия. Врачи сказали, что если бы сразу сделали операцию на прочищение артерии, то не было бы таких последствий. Сейчас же у мужа отек головного мозга, 50 % клеток мозга уже мертвы, его жизнь висит на волоске, - отметила Наталья.

Семья Денисовых нуждается в поддержке

Семья Денисовых нуждается в поддержке

Расходы на нахождение в медицинском центре (1000 долларов в сутки) и операцию (20 тысяч долларов) покрывает страховка на 40 тысяч долларов. Однако супруга попавшего в беду мужчины находится в неведении, сколько еще придется находится в Турции - врачи не дают точных прогнозов. Таким образом, неизвестно и о сумме дальнейших расходов.

В настоящее время открытым остается вопрос о транспортировке мужчины. Она может вылиться в неподъемную для семьи из Сыктывкара сумму. Чтобы увезти мужчину на родину в тяжелом состоянии нужен спецборт и сопровождение медиков.

- Сейчас я в госпитале, в режиме ожидания. И мне страшно, - говорит сыктывкарка Наталья Денисова.

Семья будет благодарна любой финансовой помощи неравнодушных. Но те, кто знает Денисовых, уже помогают. Например, птицефабрика «Зеленецкая», где работает Александр, объявляет добровольный сбор средств среди своих работников.

Реквизиты для перечисления:

- Номер карты — 4276 2800 1209 4113

- Телефон, привязанный к карте — 8 904 23 106 73 (Денисова Наталья Владимировна)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Воркутинец после несчастного случая остался без пальцев: нужна помощь благотворителей

Грустная история Дмитрия Ковалева на сайте (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Воркутинских шахтеров заставляли работать по три смены подряд
Коми вошла в десятку регионов с самым доступным газом
В Сыктывкаре непобедимый боец Хабиб Нурмагомедов впервые стал потерпевшим
В Коми будет сыро и ветрено
В ДТП в Ухте пострадали двое детей: виновник скрылся
По Емве бродил медведь
У жителя Сосногорска мошенник украл 101 тысячу
Под Ухтой «десятка» врезалась в «Урал»: пострадал водитель
В Сосногорске «сотрудник Роспотребнадзора» украл у женщины 85 тысяч
В Сыктывкаре Hyundai врезался в «семерку»: пострадали двое
При пожаре под Усинском на человеке загорелась одежда
В Коми заключенный вербовал людей в террористическую организацию
В центре Ухты застрелили медведя: видео
Погода на выходных в Коми испортится
Профсоюзы Коми добиваются возвращения прежнего пенсионного возраста для северян
В Сыктывкаре эвакуировали сотрудников Минздрава по Коми из-за запаха горелой проводки