«Его жизнь висит на волоске». На отдыхе в Турции сыктывкарца разбил инсульт

Сыктывкарские туристы попали в сложную ситуацию на курорте в Турции из-за болезни главы семьи. 34-летнего мужчину разбил инсульт на отдыхе, сообщила «КП в Коми» его супруга Наталья Денисова.

Ничто не предвещало беды — семья с четырехлетним ребенком наслаждалась отдыхом в жаркой стране. Но 19 октября главе семьи Александру Денисову стало плохо. Мужчину госпитализировали с инсультом.

- Мужу вчера провели операцию на головной мозг. У него полностью забита сонная артерия. Врачи сказали, что если бы сразу сделали операцию на прочищение артерии, то не было бы таких последствий. Сейчас же у мужа отек головного мозга, 50 % клеток мозга уже мертвы, его жизнь висит на волоске, - отметила Наталья.

Семья Денисовых нуждается в поддержке

Расходы на нахождение в медицинском центре (1000 долларов в сутки) и операцию (20 тысяч долларов) покрывает страховка на 40 тысяч долларов. Однако супруга попавшего в беду мужчины находится в неведении, сколько еще придется находится в Турции - врачи не дают точных прогнозов. Таким образом, неизвестно и о сумме дальнейших расходов.

В настоящее время открытым остается вопрос о транспортировке мужчины. Она может вылиться в неподъемную для семьи из Сыктывкара сумму. Чтобы увезти мужчину на родину в тяжелом состоянии нужен спецборт и сопровождение медиков.

- Сейчас я в госпитале, в режиме ожидания. И мне страшно, - говорит сыктывкарка Наталья Денисова.

Семья будет благодарна любой финансовой помощи неравнодушных. Но те, кто знает Денисовых, уже помогают. Например, птицефабрика «Зеленецкая», где работает Александр, объявляет добровольный сбор средств среди своих работников.

Реквизиты для перечисления:

- Номер карты — 4276 2800 1209 4113

- Телефон, привязанный к карте — 8 904 23 106 73 (Денисова Наталья Владимировна)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Воркутинец после несчастного случая остался без пальцев: нужна помощь благотворителей

Грустная история Дмитрия Ковалева на сайте (подробности).