Сыктывкар 20 лет спустя: город мечты?!

Представьте себе обновленный Сыктывкар: новая автотрасса-дублер Октябрьского проспекта, 18 многоярусных парковок, железная дорога до Перми — прямо New Васюки! Проект изменений в генеральный план Сыктывкара, который будет действовать до 2039 года, опубликовала городская мэрия. 250 страниц мелкого текста с картами, таблицами и приложениями рассказывают о приятных изменениях, которые ждут Сыктывкар в ближайшие 20 лет. «КП в Коми» поведает какие.

Кстати, обсуждение изменений в Генплан столицы пройдет в концертном зале «Сыктывкар» (Бабушкина, 22) 11 ноября в 15:00. Не прозевайте возможность высказать свое мнение о будущем столицы.

Население

С начала 2018 года в Сыктывкаре проживает почти 261 тысяча человек, из которых поровну пенсионеров и молодежи (21 и 20% соответственно), то есть людей нетрудоспособного возраста.

Фото из архива редакции

При этом каждый год численность населения города на Сысоле увеличивается примерно на 1 600 человек. И к 2039 году в столице Коми будет жить почти 280 тысяч жителей.

Дороги

Большое внимание в генплане уделено развитию транспортной сети столицы Коми, которая сегодня не справляется с трафиком:

- многочисленные железнодорожные переезды снижают пропускную способность дорог и безопасность движения;

- нет юго-восточной обходной дороги, поэтому водителям приходится ездить через жилую и общественно-деловую зону города;

- отсутствуют дублеры основной магистрали города – Октябрьского проспекта;

- совмещены потоки пассажирского и интенсивного грузового автотранспорта на отдельных участках магистральной сети города.

Документ предлагает разгрузить пассажиропоток

Документ предлагает решение этих проблем, которые позволят разгрузить пассажиропоток, сэкономить время водителей и, как результат, улучшить экологическую обстановку из-за уменьшения количества машин:

- в Сыктывкаре может появиться улица-дублер Октябрьского проспекта, которая соединит Эжвинский район, Верхний Чов, Южный промышленный узел, мкр. Шордор и выйдет на юго-восточный обход, для чего предусматривается устройство мостового перехода через Сысолу в районе местечка Чит;

- предлагается соединить проспект Бумажников с Октябрьским, чтобы обеспечить связи северных, центральных и южных районов города между собой;

- предлагается продлить улицу Первомайскую до улицы Петрозаводской;

- предлагается строительство многоуровневых развязок (одна дорога над другой) при пересечении с новой автотрассой (дублер Октябрьского проспекта) в месте выезда из города на участке Дырнос и Давпона.

Экология

Сыктывкар недостаточно зеленый, есть проблемы с загрязнением вод и утилизацией отходов. Генплан предлагает такое решение:

Фото Виктора Гусейнова, фото из архива редакции

Общественный транспорт

В столице Коми продолжат «царствовать» автобусы — на них придется 75% общей доли пассажироперевозок. Не первый год обсуждают идею запуска троллейбусов. Вполне возможно, что их в перспективе введут в транспортную систему. Планируется, что общая протяженность линий троллейбуса будет порядка 40 километров.

В необозримом будущем в Сыктывкаре появятся троллейбусы. Коллаж Светланы Гладкой

Пустят новый для города транспорт по центральному, Эжвинскому, юго-западному районам и Давпону. Хранением и обслуживанием троллейбусного парка займется депо на пересечении улицы Морозова и Сысольского шоссе (опять же возможно).

Жилищный фонд

Сейчас Сыктывкар пугает большим количество изношенных деревянных домов послевоенной застройки: на территории города расположено более 700 таких зданий! Проблему обещают решать — в рамках реализации программы «Развитие застроенных территорий на 2013-2022 годы» предполагается снести 59,7 тыс. кв. м. жилых помещений и расселить 3402 человека. Также проектом предлагается резервация земельных участков для реализации программы расселения – в западной части города, районе улицы Панева и Дырноса.

В Сыктывкаре пугающее количество разваливающихся деревяшек

Кстати, к концу 2039 года объем нового жилищного строительства в Сыктывкаре должен быть не менее 2,4 млн. кв. м. в год. При этом на каждого человека должно приходится не менее 30 кв. м. общей площади, что на 26% больше, чем сейчас.

Кстати

По исследованиям «РИА Новости», Коми занимает 65-е место по вводу жилья в России. С июля 2018-го по июнь 2019-го года на каждого жителя республики построено 28 квадратных сантиметров жилья!

Объекты культурного наследия

В генплане предусмотрено полное сохранение деревянной застройки района Кируль. Поддерживается создание здесь музея деревянного зодчества, которое может быть дополнено устройством лесогидропарка, куда могут быть перевезены ценные деревянные памятники из пригородной зоны Сыктывкара.

Железные дороги

Генплан обещает строительство железных дорог федерального значения, которые свяжут Сыктывкар с крупными промышленными центрами:

Когда-нибудь появится железная дорога, которая соединит Сыктывкар и ПермьФото: Наталия БЕШКАРЕВА

- железнодорожная линия «Белкомур» Архангельск — Сыктывкар — Пермь протяженностью 1155 км и сроком реализации до 2025 года.

- железнодорожная линия Сыктывкар – Пермь (Соликамск) протяженностью 579 км и сроком реализации до 2030 года.

Парковки

Каждый четвертый сыктывкарец имеет автомобиль: по статистике в столице Коми сейчас 326 автомобилей на каждую тысячу жителей. Куда их ставить и где хранить? План такой:

- резервация земель под строительство 18-ти многоярусных парковок;

- остановка строительства эстетически малопривлекательных и требующих больших территорий гаражей;

Мэрия обещает позаботиться о парковка, чтобы водители не тратили нервные клеткиФото: Алексей БУЛАТОВ

- сооружение встроенных гаражей при возведении домов.

- организация открытых охраняемых стоянок.

- строительство муниципальной стоянки на 800 машиномест.

Кстати, количество машин с каждым годом в Сыктывкаре растет, поэтому для обслуживания автомобилей планируется построить восемь новых АЗС общей площадью порядка 3,6 га.

Социальная жизнь

Сегодня жители Сыктывкара на 89% обеспечены учреждениями образования и на 100% — здравоохранения. Не все гладко со спортивными объектами (только 43%) и концертными залами (57%). Генплан предлагает решить проблему так.

По программе комплексного развития социальной инфраструктуры Сыктывкара до 2027 года предусмотрено строительство четырех школ: на 1200 мест по улице Петрозаводской (обещают открыть в январе 2020-го года — ред.), на 600 мест по улице Новозатонской пгт. Краснозатонский (обещают достроить к лету 2020 года — ред.), по Орджоникидзе – Красных Партизан – Карла Маркса (2020-2027 гг.) и по улице Ручейной (2020-2027 гг.)

К 2039 году в Сыктывкаре появится несколько новых школ

Согласно адресной инвестиционной программе Коми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в Сыктывкаре построят республиканскую инфекционную больницу (обещают сдать в марте 2022-го года — ред.), реконструируют радиологическое отделение Коми республиканского онкодиспансера по улице Гаражной (ввод планируется в мае 2020 года — ред.) и переход между главным корпусом и консультативной поликлиникой Республиканской детской больницей (обещают закончить работы до конца 2019 года — ред.).

Театралов и любителей искусства обрадует преображение Коми республиканской филармонии и Театра оперы и балета Коми.

Генеральным планом предусмотрено размещение объектов физической культуры и спорта:

- универсальный спортивно-зрелищный комплекс по Октябрьскому проспекту;

- спортивный зал в Лесозаводе (район ул. Зои Космодемьянской);

- физкультурно-оздоровительный комплекс на пересечении улицы Орджоникидзе и Октябрьского проспекта;

- три спортивных комплекса, расположенных в Верхней Максаковке, поселке Краснозатонский и городском районе улицы Ветеранов.

Перспективы

По прогнозам экспертов в будущем Сыктывкар сохранит свое значение как крупного центра целлюлозно-бумажной промышленности России. У города есть хорошие предпосылки для хозяйственного развития. При этом привлекательность столицы Коми для инвесторов в несколько раз увеличит строительство аэропорта в Соколовке и железной дороги, соединяющей Сыктывкар с Архангельском и Пермью.

Аналитики говорят, что жители столицы Коми станут активно строить индивидуальные дома на правобережье Сысолы, рядом с поселками Краснозатонский и Верхняя Максаковка. Таким образом, будет постепенно строиться двубережный город вдоль Нювчимского шоссе.

Авторы проекта утверждают, что при учете предлагаемых изменений увеличится доступность и связанность городского пространства, сократятся затраты времени на передвижения между основными районами расселения и рабочими зонами. В ближайшие 20 лет Сыктывкар обещает стать велосипедной столицей Коми — в городе обустроят сеть велосипедных дорожек. Без конкретики сообщается о строительстве скверов, бульваров, аллей и свободных от машин благоустроенных пешеходных территорий.

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