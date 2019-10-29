В Коми малоимущим семьям дадут деньги для решения проблем

В 2020 году Коми станет одним из пилотных регионов по внедрению государственного социального контракта. Этот контракт подразумевает выдачу денежного пособия семьям, которые оказались в тяжелом финансовом положении. Деньги не нужно будет возвращать. В обмен на них люди должны будут выполнить определенные обязательства. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики.

Сегодня депутаты Госсовета Коми на совещании рассмотрели две государственные программы – «Социальная защита населения» и «Содействие занятости населения». На совещании министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Илья Семяшкин сообщил, что в республике в следующем году начнет работать проект по внедрению государственного социального контракта. Этот вид помощи подразумевает выдачу денег семьям с тяжелым финансовым положением. В обмен на получение денег люди обязуются пройти обучение, повысить квалификацию, устроиться на работу.

В этом году эксперимент по внедрению социального контракта успешно прошел в Сосногорском и Корткеросском районах. Его участниками стали около 200 семей. Теперь проект будет работать по всей республике. Деньги на выплаты будут выделяться из федерального бюджета.

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