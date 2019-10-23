2019-10-23T11:06:19+03:00
Общество

Сыктывкарец получил срок за сбыт поддельной пятитысячной купюры

Фальшивой банкнотой он успешно расплатился в такси
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Осужден сыктывкарец, который расплатился в такси фальшивой купюрой.Осужден сыктывкарец, который расплатился в такси фальшивой купюрой.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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По сообщению пресс-службы прокуратуры Республики Коми, сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого 29-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельного банковского билета Центрального банка Российской Федерации). Государственное обвинение поддержано представителем прокуратуры г. Сыктывкара.

Судом установлено, что в начале 2019 года сыктывкарец приобрел в Москве с целью дальнейшего сбыта поддельную купюру номиналом в 5000 рублей. В марте 2019 года мужчина расплатился фальшивой банкнотой за поездку в такси, получив от таксиста сдачу подлинными деньгами. Подделка обнаружилась, когда ничего не подозревавший таксист попытался использовать полученную купюру для внесения платежа по кредиту в банке.

Суд признал сыктывкарца виновным в инкриминируемом деянии и с учетом наличия в его действиях особо опасного рецидива назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима, а также штрафа в доход государства в размере 15 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу. Расследование по делу осуществлено следственной частью СУ МВД по Республике Коми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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