Сыктывкарец получил срок за сбыт поддельной пятитысячной купюры

По сообщению пресс-службы прокуратуры Республики Коми, сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого 29-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельного банковского билета Центрального банка Российской Федерации). Государственное обвинение поддержано представителем прокуратуры г. Сыктывкара.

Судом установлено, что в начале 2019 года сыктывкарец приобрел в Москве с целью дальнейшего сбыта поддельную купюру номиналом в 5000 рублей. В марте 2019 года мужчина расплатился фальшивой банкнотой за поездку в такси, получив от таксиста сдачу подлинными деньгами. Подделка обнаружилась, когда ничего не подозревавший таксист попытался использовать полученную купюру для внесения платежа по кредиту в банке.

Суд признал сыктывкарца виновным в инкриминируемом деянии и с учетом наличия в его действиях особо опасного рецидива назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима, а также штрафа в доход государства в размере 15 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу. Расследование по делу осуществлено следственной частью СУ МВД по Республике Коми.