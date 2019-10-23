В Сыктывкаре начали кампанию в помощь сыктывкарцу, которого разбил инсульт в Турции

Сыктывкарские туристы попали в сложную ситуацию на курорте в Турции из-за болезни главы семьи. 34-летнего мужчину разбил инсульт на отдыхе. На родине попавших в беду — в столице Коми — организуют масштабную кампанию помощи.

Так, общественная организация «Женщины города Сыктывкара» объявили сбор пожертвований для сыктывкарца, находящегося в критическом состоянии в Турции.

- На Руси повелось, что с приходом беды люди объединялись и помогали всем миром тем, кого настиг внезапный недуг. Наша общая задача - оказать посильную помощь нашему земляку, находящемуся в турецком госпитале в критическом состоянии, - обратилась с призывом к неравнодушным гражданам Председатель президиума общественной организации «Женщины города Сыктывкара» Галина Лапшина. Реквизиты помощи вот здесь.

Ранее сбор помощи организовали на Зеленецкой птицефабрике, где в цехе убоя и переработки работает попавший в беду Александр. Неравнодушные горожане могут помочь семье Денисовых, перечислив посильную помощь на счет супруги мужчины - по номеру телефона +7 (904) 231-06-73 или номер карты Сбербанк 4276280012094113.

Напомним, что 34-летнего сыктывкарца разбил инсульт на отдыхе в Турии. Как рассказала его жена Наталья, жизнь мужчины висит на волоске — более 50% клеток головного мозга Александра мертвы. Сыктывкарка пишет, что поддержка земляков помогает ей не отпускать руки. Веры придает и тот факт, что к проблеме транспортировки подключился региональный Минздрав.

- Со мной связались из Центра медицины катастроф Коми, дело на контроле. Сейчас нужно, чтоб Саша не сдавался, боролся, чудо должно произойти. Он сильный, он сможет. Саша, живи, - говорит Наталья.

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Семья Денисовых нуждается в поддержке. Как помочь (подробности).