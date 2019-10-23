2019-10-23T16:09:38+03:00
Общество

Соленое село, юбилей в Приполярье и карельские калитки

Встречаем свежий номер летающего глянца о Республике Коми
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Встречаем свежий номер летающего глянца о Республике КомиВстречаем свежий номер летающего глянца о Республике КомиФото: Наталья ВОЛКОВА
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Кто-то однажды сказал: «Осень — не время для грусти, осень — время носить яркий шарфик». А еще осень — пора добрых встреч с интересными людьми, хороших новостей и ароматного чая. Свежий номер журнала «КП-Авиа» настраивает нас именно на такой лад.

Октябрьский выпуск журнала «КП-Авиа» знакомит нас с креативными уроженцами Сыктывкара, которые достигли бесспорных успехов в столицах и прославляют республику далеко за ее пределами. Скейтбордист Глеб Бенциовский открыл в Беларуси уникальный «Скейт-музей СССР», идея создания которого зародилась именно в столице Коми.

Скейтбордист Глеб Бенциовский открыл в Беларуси уникальный «Скейт-музей СССР», идея создания которого зародилась именно в столице Коми. Фото tut.by

Скейтбордист Глеб Бенциовский открыл в Беларуси уникальный «Скейт-музей СССР», идея создания которого зародилась именно в столице Коми. Фото tut.by

Иллюстратор Виктор-Миллер Гауса живет в Санкт-Петербурге, его невероятные графические работы давно гуляют по сети и украшают страницы глянцевых журналов всего мира.

Невероятные графические работы Виктора Гаусы давно гуляют по сети и украшают страницы глянцевых журналов всего мира.

Невероятные графические работы Виктора Гаусы давно гуляют по сети и украшают страницы глянцевых журналов всего мира.

На страницах журнала мы погрузимся в историю окутанного легендами старинного села Серёгово — места рождения коми промышленности, от души поздравим с 65-летним юбилеем приполярную Инту, узнаем, какие деревни и села Коми вошли в сотню самых смешных названий населенных пунктов России.

На страницах журнала мы погрузимся в историю окутанного легендами старинного села Серёгово — места рождения коми промышленности. Фото: Екатерина САВЕНКО

На страницах журнала мы погрузимся в историю окутанного легендами старинного села Серёгово — места рождения коми промышленности.Фото: Екатерина САВЕНКО

Эксперты расскажут о полезных завтраках и действенных способах избавиться от хандры после отпуска, а также поведают, о чем ведут беседы полевые мыши и другие животные. Мы испечем вкуснейшие карельские калитки с творогом и попьем чай, читая душевные рассказы ухтинского писателя Валентины Лызловой.

Мы испечем вкуснейшие карельские калитки с творогом по карельскому рецепту. Фото: Екатерина САВЕНКО

Мы испечем вкуснейшие карельские калитки с творогом по карельскому рецепту.Фото: Екатерина САВЕНКО

Гость номера — руководитель гостиничного комплекса «Сыктывкар» Анастасия Прокудина. Молодая женщина рассказала, как ей удается совмещать работу эффективного топ-менеджера и заботу о своей семье.

Гость номера — руководитель гостиничного комплекса «Сыктывкар» Анастасия Прокудина. Фото Андрея Станиславского.

Гость номера — руководитель гостиничного комплекса «Сыктывкар» Анастасия Прокудина. Фото Андрея Станиславского.

А специально для тех, кто в ближайшее время никуда не летит, мы подготовили электронную версию журнала ЗДЕСЬ. Где еще можно найти наш журнал? В кармашках пассажирских кресел в самолетах авиакомпании «Комиавиатранс», на стойках в «стерильных» зонах всех аэропортов республики, в фойе администрации Сыктывкара и Госсовета Коми, в спортивных объектах столицы Коми, гостиницах. Полный список мест распространения опубликован в журнале.

Устраивайтесь поудобнее, дорогие друзья, журнал «КП-Авиа» уже ждет вашего внимания. Оставайтесь с нами – на высоте!

ИСТОЧНИК KP.RU

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