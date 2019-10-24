Благодаря судебным приставам бюджет Коми вырос на два миллиарда рублей
Судебные приставы за девять месяцев в Коми взыскали по фискальным платежам более 2,2 миллиардов рублей. Это в 1,7 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Республике Коми.
- Управление внесло вклад в наполнение государственной казны. Взысканные
судебными приставами фискальные платежи – это средства, которые
направляются на решение социальных проблем граждан страны, обустройство и
развитие региона, - прокомментировал итоги и. о. главного судебного пристава
Республики Коми Алексей Поминов.
Большая часть задолженности - порядка 1,9 миллиарда рублей – взыскали с должников по налогам. Более 170 миллионов рублей - это штрафы, наложенные за административные правонарушения судами и иными уполномоченными органами, 16 миллионов рублей – госпошлина. К иной задолженности относятся 177 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU