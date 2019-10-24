Умные собаки, БТР и боевое оружие: в Сыктывкаре бойцы спецназа провели урок мужества для школьников

Бойцы сыктывкарского отряда специального назначения «Сапсан» провели урок мужества для детей представителей средств массовой информации. За один час школьники успели прокатиться на бронетранспортере и примерить на себя роль бойцов отряда. Подробнее - в фоторепортаже «КП-Коми».

Начался урок мужества с показательного выступления собак кинологической службы. Первым мастер-класс по поиску наркотиков показал русский спаниель Кокс.

Елена Изьюрова показала, как спаниель Кокс находит наркотические веществаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Собаке предстояло найти пакетик с имитатором наркотиков, который заранее спрятали в кармане одного из ребят-добровольцев. Спустя несколько минут собака указала на «подозреваемого».

Кокс безошибочно установил, где спрятан имитатор наркотиковФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Затем «наркотики» спрятали в машине, и Кокс снова оправдал свое мастерство: нашел имитатор и бросился на руки к кинологу Елене Изьюровой - это особый знак поощрения.

Кокс обожает прыгать на руки к кинологуФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Героем следующего испытания стала овчарка, которая была должна задержать «нарушителя». Двор огласился хлопками выстрелов, которые произвел из пистолета конвоир при побеге «преступника». Однако скрыться ему не удалось, овчарка вцепилась в защищенную дрессировочным рукавом руку «нарушителя».

Далеко от грозной овчарки не убежишьФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Отпустила она его снова только по команде. Затем «преступник» применил оружие, но овчарка его догнала и вновь вцепилась в «руку». Ребята смотрели на собаку с восторгом, им казалось, что они стали частью крутого боевика - такое не каждый день увидишь!

Ребята раньше видели бронетранспортёр только в киноФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Затем ребятам презентовали бронетранспортёр БТР-80. После краткого экскурса о возможностях машины начальник отдела специального назначения Андрей Цецохо пригласил ребят исследовать боевое авто. Мальчиков даже прокатили по двору и дали возможность подняться на верх бронетранспортера.

В рамках урока мужества ребята посидели внутри боевой машиныФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Следующий этап мероприятия прошел в формате экскурсии по зданию отдела специального назначения. Ребята увидели зал боевой славы, комнаты для сна и отдыха и другие кабинеты. «Иногда весь отряд днюет и ночует в здании во время проведения серьезных операций», - отметил Андрей Цецохо.

Они прошлись по коридорам здания, где располагается отряд особого назначенияФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В огромном спортзале участников экскурсии уже ждали бойцы отряда. Сначала ребятам показали приемы международного вида единоборств - самбо.

Участникам экскурсии показали элементы единоборстваФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Затем школьники оценили экипировку бойца отряда особого назначения - это 12-килограммовый бронежилет, каска, защита локтевых, коленных суставов и глаз, автомат Калашникова, нож, аптечка, противогаз.

От обилия боевого оружия разбегались глазаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Позже мальчики смогли примерить бронежилет, дополнив образ каской и боевым оружием. Они храбрились и говорили - «Легко», но спустя минуту уже брали свои слова обратно. Однако бойцы отряда специального назначения во время проведения операций могут носить тяжелую амуницию целый день, что довольно сложно представить человеку с обычным уровнем подготовки.

Некоторые ребята после экскурсии твердо решили, что вырастут и пойдут служить в МВДФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Знакомство с боевым оружием отряда стало завершающим и одним из самых интересных для ребят частей знакомства с таинственным «Сапсаном». Мальчики вспомнили все боевики, что смотрели в жизни, пока «прицеливались» из гранатомета или из снайперской винтовки. Всего за час ребята получили порцию информации и впечатлений, которых хватит не на одну неделю.

В конце мероприятия сделали общее фото на памятьФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Некоторые после увиденного утвердились в своем желании связать будущую жизнь с УФСИН или МВД. «Хочу стать полицейским, чтобы защищать людей от опасности», - рассказал 8-летний Максим Волков после мероприятия.

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