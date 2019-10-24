2019-10-24T18:00:33+03:00
Общество

Отставок не будет: три депутата Госсовета Коми сохранили свои руководящие посты

Сегодня их судьба решалась на закрытом заседании
Дарья ЮДИНА
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Сегодня в Госсовете Коми прошло очередное заседаниеСегодня в Госсовете Коми прошло очередное заседаниеФото: Дарья ЮДИНА
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Сегодня депутаты Государственного совета Коми собрались для обсуждения и принятия новых законов. В начале заседания председатель Госсовета РК Надежда Дорофеева предложила внести в повестку дополнительные вопросы об освобождении от должностей трех депутатов — зампредседателя регионального парламента Валентины Жиделевой, председателя Комитета по социальной политике Сергея Артеева и председателя Комитета по бюджету, налогам и экономической политике Степана Чуракова. Голосование проходило в закрытом режиме.

Одним из кандидатов на возможную отставку была Валентина Жиделева Фото: Дарья ЮДИНА

Одним из кандидатов на возможную отставку была Валентина ЖиделеваФото: Дарья ЮДИНА

Напомним, недавно появилась информация о том, что три депутата Госсовета Коми могут лишиться руководящих постов. В качестве возможной причины предполагаемых отставок называли нарушение требований закона о государственной тайне. Одна из кандидатов на отставку Валентина Жиделева даже написала обращение главе региона Сергею Гапликову, в котором попросила повлиять на ситуацию. На сегодняшнем заседании судьбу трех депутатов решали с помощью голосования. Эту часть заседания сделали закрытой. Депутатов попросили выключить телефоны и не сообщать подробности голосования. Журналисты покинули зал и ждали результатов, дежуря перед закрытыми дверями. Само голосование было анонимным. Народным избранникам раздали бюллетени, в которых они без указания имен отмечали нужный пункт.

В итоге, все три депутата на данный момент сохранили свои должности.

- Решение о снятии этих трех депутатов с должностей отклонено. Так как заседание было закрытым, все подробности огласят позже после выхода соответствующего постановления. Сейчас я не могу ничего не говорить. Закрытым заседание сделали из-за деликатности ситуации, - объяснил депутат Владимир Жариков.

Сложение полномочий бывшим зампредом Госсовета РК Владимиром Косовым и главой Контрольно-счетной палаты Еленой Филимоновой также проходило на закрытом заседании. Такая же ситуация была и с назначением Валерия Козлова на должность представителя Коми на Северо-Западе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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