В «Яндекс.Такси» прокомментировали возможную забастовку водителей в Сыктывкаре

В середине ноября несколько сотен водителей такси в Сыктывкаре могут не выйти на работу. Это акция протеста направлена против снижения тарифа крупных операторов такси. «Яндекс.Такси» прокомментировали «КП-Коми» возможные волнения.

- Условия мотивационной программы обновились, но суммарный доход водителей это никак не уменьшит, а в ряде случаев — увеличит. И в Сыктывкаре, и в Коми сервис работает в штатном режиме. У нас нет данных о забастовке, таксопарки-партнёры работают как обычно. Мы постоянно на связи с ними и всегда, в рабочем порядке, обсуждаем вопросы, связанные с работой сервиса, - отметила представитель пресс-службы «Яндекс.Такси» Ася Мелкумова.

Позиция сыктывкарских водителей такси диаметрально противоположна — крупный российский агрегатор уменьшает доплаты, а доход водителей с каждым месяцем падает. Люди вынуждены работать в два раза больше, чтобы получить привычную сумму заработка. При этом на перевозчиков падает недовольство клиентов, когда в праздники и плохую погоду «Яндекс. Такси» повышает цену на поездку в 3-4 раза.

12 ноября они планируют не выйти на линии, чтобы обратить внимание «Яндекс. Такси» на свое положение. Водители требуют, чтобы в городе установили фиксированную цену за проезд в 110-120 рублей с доплатой в 15 рублей за каждый последующий километр (сейчас доплата составляет 6 рублей).

Отметим также, что сервис «Яндекс.Такси» начал работу в Сыктывкаре в мае 2017 года и стремительно набрал огромную популярность в городе. Изначально агрегатор добавлял 100 рублей водителю к любому заказу, затем доплаты стали постепенно снижаться.

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