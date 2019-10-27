После отдыха в Турции скончался турист из Сыктывкара

Скончался сыктывкарский турист, который на отдыхе в Турции перенес инсульт. Об этом сообщает БНК.

Семья Денисовых с ребенком улетела в Аланию на отдых. 34-летний глава семьи после хаммама попал в клинику с инсультом. Там ему сделали операцию, но мужчина находится в коме. Из-за этого турецкие медики не разрешали транспортировать мужчину в Россию.

Республиканский Центр медицины катастроф с 25 октября ждал возможности эвакуировать пациента. Из Москвы Александра Денисова должны были доставить в столицу Коми. Самолет вылетел из московского аэропорта Домодедово в 22 часа 26 октября и приземлился в Сыктывкаре в час ночи. Больного сопровождала бригада из Центра медицины катастроф. Несмотря на активную помощь врачей, перелет пациент не выдержал. В 23:15 он скончался от отека головного мозга.

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