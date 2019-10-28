Пикетчик, который говорил с полицейскими на коми языке: «Они должны знать второй государственный язык республики»

Более ста тысяч просмотров набрало видео, на котором активист движения «Доръям асьным с» («Защитим себя») Николай Удоратин говорит с опешившими полицейскими на коми языке во время пикета. В будущем находчивый уроженец Усть-Куломского района хочет оформить свой опыт в печатном виде. Активист планирует выпустить брошюру, в которой будет информация о том, как отвечать сотрудникам правоохранительных органов на коми языке во время протестных акций.

- В дальнейшем мы планируем проводить протестные акции, на которых будем использовать элементы коми языка. Считаем, что правоохранительные органы должны его знать, чтобы говорить с коренными жителями. После этого видео мы решили сделать буклет о том, как отвечать правоохранительным органам на коми языке. Это простимулирует людей на изучение второго государственного языка республики. Ведь сейчас во многих школах отказываются от изучения языка коренного населения нашего региона, - сообщил «КП-Коми» Николай Удоратин.

Пикет Николая Удоратина. Разговор с полицейскими на коми языке.

Коми язык в новой роли будет использоваться уже скоро: на протестной акции, которая пройдет 9 ноября в Сыктывкаре, будут представлены плакаты на коми языке от активистов движения «Доръям асьным с». Плакаты уже готовят.

Напомним, что на прошлой неделе Николай Удоратин вышел на пикет с плакатом «Прекратите преследование Защитников Севера». Акция протеста проходила рядом с Театральной площадью. Пикет организовали в поддержку Михаила Габова. В квартире мужчины, который протестовал против строительства полигона на станции Шиес, провели обыск. На днях его задержали и отправили на суд в Яренск.

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