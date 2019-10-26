Одинокий пикет по-коми

В сети распространилось видео, набравшее уже почти 90 тысяч просмотров: возле Театра оперы и балета Коми некий молодой человек, одинокий пикетчик с плакатом «Прекратите преследование Защитников Севера» общается с полицией на коми языке.

Вроде бы что удивительного: коми язык — второй государственный, что собственно и объяснил пикетчик блюстителям порядка («Ме каналан кыв н сёрнита. Я на государственном языке говорю». — Прим. авт.). Забавно то, что, и это заметно на видео, полицейские слегка опешили и совершенно не понимали, что с этим «иностранным чудом» делать.

Одинокий пикетчик — студент СГУ им. Питирима Сорокина Николай Удоратин, приехавший в столицу Коми из села Деревянска Усть-Куломского района. И чувства юмора парню не занимать. Как мы узнаем из видео, Николай родился 16 февраля 1998 года (Урась м т лысь... и т.п.). На вопрос полицейских о прописке молодого человека, студент сначала невозмутимо переспросил — по паспорту или где живу сейчас? А затем ответил: Сыктывкар, ул. Коммунистическая, дом №72, (и тут на лице Николая промелькнула улыбка) квартира «квайт, кмыс, квайт», что в переводе с коми языка означает «686». Ну вы понимаете, что не может быть таких цифр в Сыктывкаре. Полицейские же, дабы не выглядеть смешно, не переспрашивали и все внимательно записали.

Николай дал комментарий по этой ситуации специально для «Комсомолки»:

— Öнi миян ставыс коми кыв вылын лоö: митинг вылын коми плакатъяс вайöдам да выступление. Конкретнöй планъяс абу на. Талун лоас «Револьт-центрын» миян чукöртчöм, видза корам (Сейчас у нас все будет проходить на коми языке: плакаты на митингах принесем на коми и выступление. Конкретных планов пока нет. Сегодня в «Револьт-центре» пройдет организационная встреча, милости просим. — Прим. авт).

Одиночный пикет на коми языке был организован в поддержку Михаила Габова, задержанного на днях при выходе из дома на работу. В квартире активиста, выступающего против строительства свалки в Шиесе, провели обыск, а самого мужчину отправили в Яренск Архангельской области на суд.

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