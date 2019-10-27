Инта - самый зелёный город тундры

Наиболее «яркие» и продолжительные белые ночи можно наблюдать только в нескольких городах нашей страны: Новом Уренгое, Усинске и Инте.

В свое время в Инте сняли три художественных фильма: «Случай на шахте «Восемь», «Жили-были старик со старухой», «Великий самоед». Авторы первых двух — известные киносценаристы Валерий Фрид и Юлий Дунский, в свое время отбывавшие сроки в интинском Минеральном лагере по политической 58-ой статье.

Фото: Pressa.tv

Вместе с человеком в Инту прибыли вороны, воробьи и голуби. В 1964 году из Архангельской области в Интинский район завезли ондатру, летом и осенью в водоемы было выпущено более 200 пар для пушного разведения. Даже пчел доставляли из Анапы, чтобы те опыляли огурцы в теплицах.

На границе Интинского района и Ханты-Мансийского автономного округа расположена наивысшая точка Урала и одна из семи самых высоких вершин России — гора Народная (1895 метров).

Фото: Д. Куропаткин

Первое кафе-автомат на севере Коми было открыто в Инте в 1959 году. «Теперь не надо тратить время на перекусы и ожидание, — писали местные газеты. — На застекленном прилавке — богатый выбор закусок, вторых блюд, специальный автомат за секунды наполнит стакан фруктовым соком».

Из пяти типов лечебно-минеральных вод, известных в Республике Коми, в Интинском районе выявлено три: бромные, йод-бромные и сероводородные.

У князя Потемкина был кристалл дымчатого кварца самого насыщенного цвета, весивший 2 пуда (31 кг). Парижский музей имеет кристалл горного хрусталя весом 800 кг. А геологи Кожимской геолого-разведочной экспедиции на разработке горного хрусталя в Приполярном Урале обнаружили кристалл дымчатого кварца весом 1,5 тонны! Гигант получил имя «Городу Инте — 30 лет», сейчас он украшает вход в здание городской администрации.

Фото: Д. Куропаткин

В 1964 году гостем интинского радио был известный всесоюзный диктор Юрий Левитан. Его голос был известен каждому жителю СССР. Именно Левитану, благодаря уникальному тембру голоса, было доверено объявить о взятии Берлина и Победе.

Инта – единственный из северных городов России, где в городской черте на автомобиле можно проехать по шести «ягодным» проездам: Брусничному, Голубичному, Клюквенному, Костяничному, Морошковому, Черничному.

Инта — это один из самых зеленых приполярных городов Севера России. Только в 60-70-е годы на территории города было высажено более 300 тысяч деревьев и кустарников.

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