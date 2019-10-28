Ухтинские школьники пролезают под «антитеррористическим» забором, чтобы попасть на занятия

Ученики ухтинской школы № 20 и их родители просят сделать дополнительные входы через новый «антитеррористический» забор. Сейчас многие дети пролезают под забором, так как «официальный» путь не совсем безопасный и чистый: чтобы пройти по нему, школьники вынуждены идти прямо по автомобильной дороге или газону.

Недавно рядом с ухтинской школой № 20 установили «антитеррористическое» ограждение, которое «отрезало» привычные пути в школу. Раньше школьники добирались до учебного учреждения по тропинке со стороны проезда Строителей. Однако теперь из-за забора дети вынуждены выбирать между двумя «официальными» входами и пролезанием через забор. И многие пролезают под ограждением. Дело в том, что один из «официальных» входов не совсем безопасен и чист: чтобы дойти до калитки, ребятам приходится идти прямо по проезжей части или по газону. Тротуара на этом пути нет.

Сейчас проход внизу заваривают. Фото из паблика информационной программы "День"

Родители просили сделать ещё один вход. Этот вопрос даже поднимался на общегородской планерке. Соответствующее обращение появилось и на портале «Активный регион». Родителям ответили, что третий вход делать не будут из-за того, что на прилегающей к проезду Строителей территории находится стадион. Сейчас проходы внизу забора заваривают.

Однако некоторые меры все же предпримут: так, в будущем хотят благоустроить тротуар вдоль набережной Газовиков. Также директор школы подготовила ходатайство в Комиссию безопасности дорожного движения ухтинской администрации о возможном создании пешеходного перехода со стороны проезда Строителей.

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