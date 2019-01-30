В сети обсмеяли «антитеррористическую» калитку возле школы в Сосногорске

В конце января возле сосногорской школы №3 установили пять металлических калиток с замками. Об этом власти города сообщили на сайте местной администрации. Новые конструкции возле учебного заведения появились благодаря программе по борьбе с террором.

И все бы хорошо, но внешний вид «антитеррористических» калиток вызывает недоумение – они практически в два раза выше самой ограды, через которую может перелезть любой желающий.

Как пояснила директор школы №3 Тамара Ручкина, в скором времени по периметру учебного заведения будет установлен и сам забор соответствующей высоты. Кроме того, для обеспечения школьной безопасности на территории установлены камеры видеонаблюдения, записи с которых хранятся более месяца.

Возле школы появились и "антитеррористические" ворота

Администрация Сосногорска также подчеркивает, что по программе «Антитеррор» здесь недавно были установлены автоматические ворота, которые значительно уменьшили количество несанкционированных проездов на территорию школы.

Однако пользователи соцсетей отказались ждать, когда же вокруг школы появится высокий забор, и начали активно обсуждать эту своеобразную программу по борьбе с террором.

- Ну хоть за одну из школ теперь можно быть спокойным! Теперь ей ничто не угрожает! – иронизирует ухтинец Даниил Окулов.

- Почему глазок не сделали в двери? – подтрунивает Виктор Волков.

- Скорее всего при открытии этой двери еще красную ленточку перерезали прежде, чем войти, - вспоминает любимые традиции чиновников Анна Абидова.

- Вы ничего не понимаете! Террорист подходит к двери, видит что она самая дешевая, установлена неизвестно где и непонятно для чего...и увлекается этим ребусом. Не найдя ответ, начинает проклинать чудика, придумавшего сию замысловатую преграду. Чиновник, почуяв, что кто-то про него вспоминает, начинает икать иииииии - вот он сигнал! Звонит в полицию - полиция к двери, а у двери - террорист! Его в тюрьму, чиновнику - медаль и премию! Молодец! Все правильно сделал! – прикинул возможное назначение двери Руслан Магомедов.

Сосногорская дверь уже успела засветиться в популярном паблике «Лентач».

Сосногорская дверь может стать новым мемом

Напомним, что Коми давно прославилась своими традициями торжественного открытия различных нелепых объектов. Так, в сентябре 2015 года в Корткеросе с шиком и блеском открыли «невидимую остановку». Конструкция состояла из обычной бетонной плиты, а в день открытия чиновники еще и не забыли перерезать красную ленточку: двое из них ее держали, а третий перерезал. Кстати, остановку потом демонтировали.

Кроме этого, в ноябре 2018 года в селе Новый Бор Республики Коми со всеми почестями открыли светофор.

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