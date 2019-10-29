В УГТУ подвели итоги «Дней ЛУКОЙЛа»

За время ежегодного марафона студенты и школьники побывали на производственных объектах ЛУКОЙЛ-Коми, познакомились с историей нефтедобычи в корпоративном музее, подружились с молодыми специалистами предприятия во время конкурсов и товарищеского матча по мини-футболу. Самых активных участников «Дней ЛУКОЙЛа в УГТУ» отметили на торжественной церемонии закрытия профориентационной акции.

«Дни ЛУКОЙЛа в УГТУ» проходят уже четвертый раз. Марафон стал одним из направлений многолетнего сотрудничества вуза и предприятия. В 2019 году студенты вместе с молодыми специалистами ЛУКОЙЛ-Коми впервые смогли примерить на себя базовую профессию отрасли – оператора по добыче нефти и газа. И сделали они это в рамках конкурса «Я – часть команды ЛУКОЙЛа». Команды из двух человек в каждой запускали и останавливали станок-качалку на учебно-практических полигонах УГТУ в Ухте и Усинске, предварительно пройдя то же испытание на 3D-модуляторе.

«Дни ЛУКОЙЛа в УГТУ» проходят уже четвертый раз

- Мы подружились с молодыми специалистами, работали в команде. «Дни ЛУКОЙЛа» помогли нам узнать много нового о нефтяной сфере, сплотиться и найти новых друзей, - поделился активный участник марафона, студент Фирудин Гусейнов.

На торжественной церемонии закрытия марафона заместитель генерального директора по управлению персоналом ЛУКОЙЛ-Коми Александр Костылев отметил, что сотрудничество предприятия и УГТУ высоко оценила делегация Международной организации труда.

- Эксперты отметили, что выпускники университета могут быть уверены в своем трудоустройстве, - подчеркнул он. - Увеличиваются объемы добычи нефти, вводятся в эксплуатацию новые высокотехнологичные объекты, и мы с уверенностью можем сказать: нам нужны молодые, перспективные, целеустремленные кадры. И я надеюсь в будущем увидеть вас в нашем коллективе. Сегодня у нас трудится много выпускников УГТУ. Мы со своей стороны создаем все условия, чтобы молодые специалисты, которые поступают к нам на работу, могли быстро адаптироваться в новых условиях, развиваться и получать достойную зарплату. Ждем вас на производстве!

Будущие нефтяники получают поддержку от ЛУКОЙЛ-Коми

По итогам «Дней ЛУКОЙЛа в УГТУ» наиболее активным студентам и молодым специалистам предприятия вручили ценные подарки. Главными призами стали ноутбуки.

Ухтинский государственный технический университет – базовый вуз для ЛУКОЙЛа в Тимано-Печоре. Ежегодно ряды сотрудников только ЛУКОЙЛ-Коми – крупнейшего подразделения компании в регионе – пополняют десятки выпускников УГТУ.

В своей кадровой политике предприятие делает ставку на подготовку высококлассных специалистов из местной молодежи. Поэтому уже на этапе обучения будущие нефтяники получают поддержку от ЛУКОЙЛ-Коми. Это, в том числе, оплачиваемая практика на предприятии и корпоративные стипендии лучшим студентам.

- Я проходила практику в ЛУКОЙЛ-Коми и уже второй раз получаю именную стипендию. Вдохновляет, что такая крупная компания меня выделила, ценит мои успехи в учебе, участие в городских и внутренних мероприятиях университета. Мотивирует на дальнейшие победы! – говорит студентка Алина Сиразетдинова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЛУКОЙЛ наращивает добычу «тяжелой» нефти в Республике Коми

Рост добычи достигнут, в частности, за счет увеличения числа эксплуатационных скважин (подробности).