Воркутинские продавцы своей невозмутимостью спасли магазин от подростка-грабителя с пистолетом

В воркутинском поселке Воргашор произошло курьезное ограбление. Подросток пытался взять кассу из магазина косметики, размахивая пневматическим пистолетом и угрожая вынести продавщицам мозги. Но воркутинок этим не проймешь: работницы магазина провели «гениального грабителя», и он ушел из магазина ни с чем. Ан-нет! – с уголовным делом.

Инцидент произошел 28 октября. Воргашорский 14-летний подросток ворвался в магазин косметики с пневматическим пистолетом в руках. Угрожая продавщицам, он потребовал отдать всю наличку из кассы. Ограбление попало на видеокамеры магазина.

В Воргашоре подросток попытался ограбить магазин с помощью пневматического пистолета. Видео Дари Мамадалиевой.

– Подросток зашел с оружием, начал угрожать сотрудникам. Требовал деньги из кассы. Администратор начала медленно продвигаться к компьютеру и опустила глаза, чтобы не провоцировать грабителя. Она объясняла мальчику, что в магазине установлены камеры и его найдут. Он обматерил ее с ног до головы, сказал, что ему все равно, - поделилась подробностями директор магазина Дари Мамадалиева.

После молодой человек начал требовать, чтобы работники «легли мордой в пол». Он угрожал «вынести мозги» девушке, стоявшей рядом с тележкой, если ему не отдадут деньги из кассы.

В этот момент зазвонил телефон администратора. Сотрудница сказала, что это охрана. Видимо, это и напугало подростка, он сбежал, так и не забрав деньги. После неудачной попытки он попытался «ограбить» другие магазины, но и там получил от ворот поворот.

В итоге юного правонарушителя задержали. Следственный комитет Коми сообщил, что по факту неудавшихся ограблений возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для школьника и расследуется обстоятельства произошедшего. Сообщается, что незадачливый грабитель учится по индивидуальному учебному плану и состоит на учете в органах полиции.

А храбрые продавщицы, которые смогли справиться со страхом и обхитрить 14-летнего наглеца, получат денежные премии.

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