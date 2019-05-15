2019-05-15T15:24:33+03:00
Общество

В Сыктывкаре неизвестный с ножом и в маске ограбил банк на 9 тысяч 200 рублей

Подозреваемого нашли по горячим следам
Алиса КОЗЛОВА
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В кассе банка было только 9 тысяч 200 рублейВ кассе банка было только 9 тысяч 200 рублейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Сыктывкаре полиция задержала грабителя банка. Мужчина ворвался в кредитную организацию, и, угрожая кухонным ножом, потребовал отдать ему деньги из кассы. Злоумышленник пошел на дело в солнцезащитных очках и в медицинской маске, поэтому рассмотреть его лицо было невозможно.

Сотрудница банка, работающая кассиром, отдала ему все что было: 9 тысяч 200 рублей. Она же подала заявление в полицию. Личность похитителя удалось быстро установить. Им оказался житель Сыктывкара 1982 года рождения, его обнаружили по месту проживания. Установлено, что, покинув место преступления, злоумышленник избавился от ножа, маски, очков и перчаток, выбросив их в мусорный контейнер.

На допросе задержанный пояснил, что деньги ему были нужны, чтобы рассчитаться по долговым обязательствам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой). Подозреваемый сыктывкарец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, сообщает МВД по Коми.

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Поздней ночью вор проник в магазин через заднюю дверь, сорвав навесной замок. Грабитель вошел в торговый зал и взял с прилавков тушенку, мясные и рыбные консервы, колбасу, конфеты, макароны, майонез, приправы, кофе, батарейки, одеколон, шампунь и стиральный порошок, сигареты. Продавец магазина, обнаружив пропажу, вызвала полицию. В состав оперативной группы вошел и кинолог со служебной собакой. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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