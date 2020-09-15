Коронавирус в Коми 15 сентября 2020: 51 новый случай заражения

В Коми от коронавируса вылечились еще 53 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сайт стопкоронавирус обновил данные о распространении COVID-19 в стране. В России сегодня лабораторно подтвердили еще 5529 случаев заражения, в Коми еще 51 случай заражения. Всего в республике зафиксировали 7165 случаев заболевания.

Данные с сайта стопкоронавирус.рф

Выздоровели еще 53 человека. Всего вылечились 6147 человек. Количество летальных исходов осталось прежним: в Коми умер 91 пациент с коронавирусом.

Напомним, что в республике внесли изменения в указ о режиме повышенной готовности. С сегодняшнего в регионе вернулись к работе бассейны.

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