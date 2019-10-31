2019-10-31T12:50:32+03:00
Общество

Минобраз Коми взял на контроль ситуацию со смертью ребенка в ухтинском детсаду

Ведомство приносит соболезнования родителям погибшего малыша
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото gsrk.ruФото gsrk.ru
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В министерстве науки и молодежной политики Коми проводят проверку по факту смерти пятилетнего ребенка в детском саду №11 Ухты.

- Министерство взяло ситуацию на жесточайший контроль. Со своей стороны мы тоже проводим проверку произошедшего. Приносим соболезнование родителям, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минобразе затруднились ответить на уточняющие вопросы, отметив, что «на данный момент это вся информация».

Добавим, что управление образования города Ухты проводит служебную проверку по факту смерти ребенка, а следователи СУ СК России по Коми - доследственную проверку. По итогам расследования можно будет утверждать, что стало причиной смерти ребенка. Между тем, информационная программа «День» сообщает, что ребенок умер из-за того, что на тихом часе захлебнулся рвотными массами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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