На Первом канале рассказали о «Шурыгиной» из Воркуты

В передаче Первого канала «Мужское/Женское» обсудили дело об изнасиловании школьницы в Воркуте.

Троих жителей поселка Северный обвинили в групповом изнасиловании 15-летней школьницы в октябре 2017 года. Их осудили на 8 лет. Но родители парней уверены, что все произошло по обоюдному согласию. Обсуждению ситуации посвятили 40-минутную передачу на Первом канале.

В эфире передачи школьница по имени Настя, которую с легкой руки телевизионщиков прозвали «Шурыгина из Воркуты», призналась, что ее изнасиловал один парень, а двое других невиновны. Полный эфир передачи можно посмотреть вот здесь.

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