2019-10-31T14:46:43+03:00
Общество

Родители о смерти ребенка в ухтинском детсаду: «В учреждении спокойно, ситуацию не обсуждают»

В разговорах болезненную тему не поднимают
Дарья ЮДИНА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Сегодня стало известно о смерти ребенка в ухтинском саду № 11 во время тихого часа. Журналисты информационной программы «День» сообщили, что пятилетний малыш захлебнулся рвотными массами. В Следственном комитете эту информацию не подтвердили, причину смерти ещё устанавливают. Родители, чьи дети ходят в детский сад № 11, уверены, что в гибели малыша обвинять воспитателей пока рано, нужно дождаться результатов экспертизы.

— Судмедэкспертиза ещё не установила причину смерти ребенка. Подробности, о которых пишут в информационной программе «День», — полный бред, — говорит одна из мам.

Другая ухтинка предполагает, что в смерти дошкольника виновата пневмония, из-за вспышек которой на карантин закрыли уже одну школу в городе.

Сам детский сад № 11 родители характеризуют как «нормальный».

— Мой ребенок любит ходить в этот детский сад, — анонимно призналась жительница Ухты. — В детском саду гибель пятилетнего воспитанника не обсуждают. Мы сами узнали о смерти ребенка из новостей. Вчера, когда я забирала дочь из детсада, нам об этой ситуации ничего не сказали. Да и сейчас это не обсуждается.

Другие родители также говорят о том, что на работе детского сада гибель ребенка пока никак не отразилось: учреждение работает в штатном режиме и работники в разговорах эту тему не поднимают.

Напомним, что по факту гибели ребенка в Ухте в детском саду проводится сразу несколько проверок. Обстоятельства смерти малыша изучает Следственный комитет и региональное Министерство образования, науки и молодежной политики. Также служебное расследование проводит ухтинское Управление образования.

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Пока оно не завершено, ведомство не дает никаких комментариев (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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