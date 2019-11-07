В Сыктывкаре поймали убийцу, выбросившего тело парня в яму с водой на Сысольском шоссе

Сыктывкарские следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 23-летнего местного жителя и двух его знакомых. 23-летний сыктывкарец обвиняется в умышленном убийстве, его приятели – в укрывательстве преступления. Их дело рассмотрит Сыктывкарский городской суд. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, 20 мая нашли на заброшенной производственной территории в районе Сысольского шоссе нашли тело 23-летнего парня с признаками насильственной смерти. Несмотря на неочевидный характер совершенного преступления, правоохранители оперативно установили лицо, причастное к смерти молодого человека.

По данным следствия, в начале мая потерпевший распивал алкоголь в квартире сверстника, с которым познакомился накануне возле магазина. Во время попойки парни поссорились. В пылу ссоры обвиняемый ударил потерпевшего отверткой, ножом и кирпичом. Ударов было много. Потерпевший скончался на месте. После фигурант дела и его приятели вывезли тело на производственную территорию на Сысольском шоссе и скинули его в яму с водой.

Обвиняемые признали вину во время расследования. Следствием собраны доказательства, что позволило уголовное дело направить в суд для рассмотрения по существу.

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