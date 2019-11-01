Как Коми готовится к Чемпионату мира по бенди

Республика начала готовиться к Чемпионату мира по бенди, который пройдет в 2021 году. Вчера состоялось первое заседание соответствующего организационного комитета. Заседание провёл первый вице-премьер регионального Правительства Михаил Порядин. Министры отчитались ему об уже проделанной и планируемой на будущее работе. Об этом пишет пресс-служба главы Коми.

Так, одним из главных этапов подготовки к Чемпионату станет реконструкция центрального стадиона в Сыктывкаре, где будут проходить игры. Начать работы на объекте планируется в этом году.

— Важно чтобы этот объект после завершения Чемпионата использовался в полную силу, чтобы жители республики впоследствии могли заниматься физкультурой, спортом, укреплять своё здоровье. Очевидно, что доступность спорта – это один из ключевых показателей качества жизни, на который мы должны ориентироваться при реализации национальных проектов, подчеркнул председатель оргкомитета Михаил Порядин.

В начале заседания выступил директор Департамента государственного регулирования в сфере спорта и международного сотрудничества Минспорта России Борис Гришин. По его словам, в федеральном ведомстве Республику Коми считают надёжным партнёром.

У нас есть опыт взаимодействия с республикой по первенству мира по хоккею с мячом, дважды проводился фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта с большим успехом. Чемпионат мира включён в календарный план особо значимых мероприятий Минспорта России. И мы готовы оказать информационную, организационную и любую другую поддержку. Уверен, что мы все вместе проведём это мероприятие на высоком организационном уровне, — заявил Борис Гришин.

Представители рабочих групп оргкомитета отчитались о своей работе в соответствии с утверждёнными ранее «дорожными картами». Распоряжением Правительства Республики Коми сформировано десять таких групп.

Приняты основные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы подготовки и проведения Чемпионата. В проекте республиканского бюджета на 2020-2022 годы предусмотрено финансирование соответствующих мероприятий. Также создана специальная Дирекция чемпионата.

— Сейчас идёт конкурс по выбору логотипа и талисмана Чемпионата, которые будут утверждены до конца года, ведётся работа по разработке сайта. Уже забронированы гостиничные номера, где поселятся спортсмены, судейский корпус и гости. Формируется культурная программа, рассказал министр физической культуры и спорта Коми Николай Бережной.

До конца 2019 года необходимо будет сформировать перечень транспорта и возможных его поставщиков, определить места проведения церемоний открытия, закрытия, награждения. Разработать билетную программу и определить направления деятельности и численность волонтёров, переводчиков, медицинского персонала и иных специалистов.

Подводя итоги оргкомитета, Михаил Порядин попросил руководителей рабочих групп максимально чётко следовать утверждённому плану подготовки, с соблюдением сроков выполнения мероприятий.

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