2019-11-01T10:34:14+03:00
Общество

Московские следователи раскрыли обстоятельства смерти внука экс-главы Коми

Они не нашли криминала
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото «Комсомольской правды»Фото «Комсомольской правды»
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25 августа в подмосковном элитном поселке нашли тело внука первого главы Коми Юрия Спиридонова. Спустя несколько месяцев следователи рассказали БНК, чем закончилось расследование обстоятельств смерти Федора Осина.

Внука знаменитого коми политика нашла домработница в конце августа. Федеральные СМИ писали, что она увидела лужу крови, а затем и тело 32-летнего Федора. Она сообщала такде о то, что у него были порезаны руки на сгибе локтей.

ГУ СКР по Московской области сообщило, что криминала в гибели 32-летнего мужчины не нашли. Это подтверждено судебно-медицинской экспертизы и подкреплено показаниями близких мужчины.

- Поскольку оснований, указывающих на признаки, свидетельствующие о криминальном характере смерти отсутствуют, следствием принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному пункту 1 части 1 статьи 24 УПК РФ (за отсутствием события преступления), — сообщили в ГУ СКР по Московской области.

Отметим также, что Федор дистанционно работал в фирме по выдаче займов, которым руководила его бабушка - Галина Медуха. Мужчину характеризовали, как замкнутого человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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