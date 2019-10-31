По факту смерти пятилетнего ребенка в ухтинском детском саду возбуждено уголовное дело

По факту гибели 5-летней девочки в ухтинском детском саду возбуждено уголовное дело. По предварительным данным следователей, причина смерти - острое развитие заболевания.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Коми проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), - сообщают в СУ СК России по Коми.

По факту гибели ребенка специалисты провели судебно-медицинское исследование. Оно показало, что причиной смерти девочки стало острое развитие заболевания.

- Это может свидетельствовать о ненадлежащем исполнении ответственными лицами своих обязанностей по выявлению заболевания у ребенка и оказанию ему своевременной медицинской помощи, - отмечают следователи.

Напомним, что в ухтинском детском саду №11 вчера, 30 октября, во время тихого часа умер ребенок. Обстоятельства смерти малыша изучает также региональное Министерство образования, науки и молодежной политики. Служебное расследование проводит ухтинское Управление образования.

Кстати, «КП-Коми» пообщалась с родителями детей, которые посещают детский сад №11. Они с самого начала не верили в то, что ребенок умер из-за того, что захлебнулся рвотными массами, как писала передача «День». Ухтинцы предполагают, что в трагическом исходе виновата пневмония, из-за вспышек которой на карантин закрыли уже одну школу в городе.

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