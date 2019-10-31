2019-10-31T16:59:39+03:00
Общество

По факту смерти пятилетнего ребенка в ухтинском детском саду возбуждено уголовное дело

Причиной смерти девочки стало острое развитие заболевания
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото gsrk.rФото gsrk.r
Изменить размер текста:

По факту гибели 5-летней девочки в ухтинском детском саду возбуждено уголовное дело. По предварительным данным следователей, причина смерти - острое развитие заболевания.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Коми проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), - сообщают в СУ СК России по Коми.

По факту гибели ребенка специалисты провели судебно-медицинское исследование. Оно показало, что причиной смерти девочки стало острое развитие заболевания.

- Это может свидетельствовать о ненадлежащем исполнении ответственными лицами своих обязанностей по выявлению заболевания у ребенка и оказанию ему своевременной медицинской помощи, - отмечают следователи.

Напомним, что в ухтинском детском саду №11 вчера, 30 октября, во время тихого часа умер ребенок. Обстоятельства смерти малыша изучает также региональное Министерство образования, науки и молодежной политики. Служебное расследование проводит ухтинское Управление образования.

Кстати, «КП-Коми» пообщалась с родителями детей, которые посещают детский сад №11. Они с самого начала не верили в то, что ребенок умер из-за того, что захлебнулся рвотными массами, как писала передача «День». Ухтинцы предполагают, что в трагическом исходе виновата пневмония, из-за вспышек которой на карантин закрыли уже одну школу в городе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Родители о смерти ребенка в ухтинском детсаду: «В учреждении спокойно, ситуацию не обсуждают»

В разговорах болезненную тему не поднимают (подробности).

Минобраз Коми взял на контроль ситуацию со смертью ребенка в ухтинском детсаду

Ведомство приносит соболезнования родителям погибшего малыша (подробности).

Управление образования Ухты расследует обстоятельства гибели ребенка в детсаду

Пока оно не завершено, ведомство не дает никаких комментариев (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Увидеть город — и не умереть
В октябре текущего года вступили в силу поправки в Правила перевозки групп детей автобусами. Теперь во время поездок даже по городу все дети должны быть пристегнуты ремнями безопасности и сопровождающие их взрослые должны за этим строго следить
Как "великие стройки" делают Семью губернатора богатой, а регион - нищим
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона [Часть 2]
Как будет проходить всероссийская перепись населения 2020
Всероссийская перепись населения 2020 (ВПН) — 12-я перепись в истории нашего государства, и 3-я в новейшей истории России. «Комсомолка» собрала все, что необходимо знать о первой цифровой переписи в истории России
Девелоперы Год Нисанов и Зарах Илиев организуют крупное мероприятие в честь дня рождения торгового центра «Европейский»
Предприниматели Год Нисанов и Зарах Илиев масштабно отпразднуют день рождения одного из самых посещаемых в мире торгового центра «Европейский»
Новости 24
Стало известно, какие дороги отремонтируют в Коми до конца года
В Сосногорске две девушки распространяли наркотики
В Троицко-Печорске на пожаре спасли женщину
Пока никто не хочет быть мэром Сыктывкара
Угрожала ножом: в Коми пьяная мать набросилась на полицейских, когда у нее забирали ребенка
Следователи рассказали об обстоятельствах смерти сыктывкарки, которую нашли за ТРЦ «Июнь»
В Ухте арестовали вологжанина, который прятал наркотики в лесу
Сыктывкарский металлообрабатывающий завод произвел всего 16 башенных кранов
Жителям каких населенных пунктов Коми аннулируют счета за невывезенный мусор
Полтора миллиона рублей отсудила сыктывкарка за ненадлежащее лечение
Чиновника министерства ЖКХ Коми нашли мертвым на рабочем месте
Гололед и холода: прогноз на конец октября в Коми