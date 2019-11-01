В Сосногорске пожарные спасли пятнадцать человек

Вчера в Сосногорске огнеборцы спасли во время пожара 15 человек, в том числе — четыре ребенка. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Республике Коми.

Сигнал о возгорании в жилом доме на Лесной улице поступил в «Службу спасения» в 17 часов 42 минуты. Пожарные прибыли на место вызова через пять минут. Двадцать пять человек эвакуировались самостоятельно, а 12 человек, в том числе четырех детей, спасло звено газодымозащитников. Ещё трех человек вытащили из горящего здания с помощью автолестницы.

Фото пресс-службы главного управления МЧС России по Республике Коми

Возгорание ликвидировали в течение 40 минут. Огонь повредил подъезд жилого дома на общей площади 6 м². Предварительная причина пожара – поджог. Виновное лицо устанавливается.

В тушении было задействовано шесть единиц пожарно-спасательной техники и 14 огнеборцев.

За мужество и самоотверженность, проявленное в условиях, связанных с риском для жизни, огнеборцы будут представлены к ведомственным знакам отличия.

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