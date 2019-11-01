2019-11-01T10:36:17+03:00
Общество

В Сосногорске пожарные спасли пятнадцать человек

Огнеборцов представят к награде
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Пожарные в Коми спасли пятнадцать человек. Фото пресс-службы главного управления МЧС России по Республике КомиПожарные в Коми спасли пятнадцать человек. Фото пресс-службы главного управления МЧС России по Республике Коми
Изменить размер текста:

Вчера в Сосногорске огнеборцы спасли во время пожара 15 человек, в том числе — четыре ребенка. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Республике Коми.

Сигнал о возгорании в жилом доме на Лесной улице поступил в «Службу спасения» в 17 часов 42 минуты. Пожарные прибыли на место вызова через пять минут. Двадцать пять человек эвакуировались самостоятельно, а 12 человек, в том числе четырех детей, спасло звено газодымозащитников. Ещё трех человек вытащили из горящего здания с помощью автолестницы.

Фото пресс-службы главного управления МЧС России по Республике Коми

Фото пресс-службы главного управления МЧС России по Республике Коми

Возгорание ликвидировали в течение 40 минут. Огонь повредил подъезд жилого дома на общей площади 6 м². Предварительная причина пожара – поджог. Виновное лицо устанавливается.

В тушении было задействовано шесть единиц пожарно-спасательной техники и 14 огнеборцев.

За мужество и самоотверженность, проявленное в условиях, связанных с риском для жизни, огнеборцы будут представлены к ведомственным знакам отличия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Воркутинские продавцы своей невозмутимостью спасли магазин от подростка-грабителя с пистолетом

Храбрые девушки получат премию, а незадачливый мальчишка — уголовное дело (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как "великие стройки" делают Семью губернатора богатой, а регион - нищим
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона [Часть 2]
Парни плакали, просили себя откопать: как экстремальщики-мажоры добровольно легли в могилу и даже заплатили за это
Вместе с инструктором по выживанию они отправились на остров в Новосибирской области и провели там три дня. Один день с выживальщиками провел и корреспондент «Комсомолки».
Увидеть город — и не умереть
В октябре текущего года вступили в силу поправки в Правила перевозки групп детей автобусами. Теперь во время поездок даже по городу все дети должны быть пристегнуты ремнями безопасности и сопровождающие их взрослые должны за этим строго следить
Новости 24