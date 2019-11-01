Медвытрезвитель в Сыктывкаре откроют в здании наркодиспасера

Медицинский вытрезвитель планируется запустить в декабре этого года, сообщили «КП-Коми» в Минздраве региона.

- Медицинский вытрезвитель будет располагаться в здании дневного стационара Коми республиканского наркологического диспансера в доме №58 по Сысольскому шоссе. На сегодняшний день в помещениях ведутся ремонтные работы. По плану мероприятий медицинский вытрезвитель планируется запустить в декабре этого года, - рассказали в ведомстве.

Отметим, что открытие медвытрезвителя в Сыктывкаре начали обсуждать с 2016 года. Однако конкретные шаги в его реализации начались только два года назад. Ранее сообщалось, что вытрезвитель будет располагаться в здании №3/11 в местечке Дырнос. Однако проектно-сметная документация не прошла госэкспертизу. Тогда фирма-подрядчик отказалась дорабатывать проект, расторжение договора рассматривалась в Арбитражном суде.

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