2019-03-13T12:44:10+03:00
Общество

Глава Коми Сергей Гапликов: "Создание системы вытрезвителей не означает, что мы признаем проблему пьянства"

Система помощи нетрезвым гражданам шагнула в удаленные поселки
Алиса КОЗЛОВА
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«Кто-то может подумать, что, если мы создадим систему специализированной помощи в виде вытрезвителей, то этим мы признаем, что у нас есть проблема пьянства. Она есть, от неё никуда не деться. Но этой темой надо заниматься и заниматься системно», - заявил руководитель региона Сергей Гапликов на Координационном совещании по обеспечению правопорядка в Коми. В центре внимания участников совещания стало развитие системы вытрезвителей и пунктов медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

В Коми пока действуют два медвытрезвителя — в Усинске на базе центральной районной больницы и в Ухте на базе стационарного отделения неотложной наркологической помощи Ухтинской психиатрической больницы. Об этом отчитался на совещании глава регионального минздрава Дмитрия Березин. Министр подчеркнул, что сейчас идет работа по открытию такого учреждения в Сыктывкаре.

В городах и районах Коми открыты 49 пунктов медосвидетельствования на состояние опьянения. Еще один в этом году откроется в Прилузском районе на базе Спаспорубской врачебной амбулатории. Планируется развитие пунктов медосвидетельствования в удаленных поселках и деревнях.

В продолжение темы глава республики указал на факторы, тормозящие развитие системы медпомощи нетрезвым гражданам. Почему так сложно открывать медвытрезвители?

- Сегодня, ввиду того, что ряд нормативных правил не урегулирован федеральными документами, нет отдельного специализированного закона, мы сталкиваемся с определёнными проблемами, такими как бюджетные ограничения по выделению средств на эти цели, отсутствие чёткого распределения ответственности за эту деятельность. Поэтому необходимо лоббировать соответствующие изменения на федеральном уровне. И в этой части я обращаюсь также с просьбой к правоохранительным органам, чтобы они оказали поддержку в рассмотрении наших инициатив, - прокомментировал Сергей Гапликов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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