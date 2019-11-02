«История ничему не учит, но наказывает за незнание урока». В Сыктывкаре выступил редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов

1 ноября в новом культурном пространстве «Револьт-центр» выступил самый цитируемый журналист страны - главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Целых два часа он беседовал с сыктывкарцами о потаенных пластах истории под непривычным углом зрения.

Про неизвестную Полтаву

При упоминании имени Алексея Венедиктова в головах возникают готовые образы - самый известный журналист России, редактор «Эхо Москвы», смелая журналистика, знакомство с Путиным. Мало кто знает, что мэтр много лет проработал учителем истории. Любовь к этому предмету вылилась в проект «Дилетант». Это ежемесячный цветной иллюстрированный журнал на разные исторические темы для широкой аудитории от радиостанции «Эхо Москвы». Его непросто найти в продаже, на него охотятся. Каждый номер журнала обычно посвящен одной тематике, будь то Столыпин, пират Фрэнсис Дрейк или Феликс Дзержинский. Сентябрьский выпуск посвящен Полтавской битве. Роль этого исторического события Венедиктов и обсудил с сыктывкарцами.

Казалось бы, мы уже знаем о Полтаве все или практически все. Что же о ней можно сказать такого, о чем мы никогда не задумывались? Оказалось, что довольно много.

Встреча прошла на одном дыханииФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

История в устах известного журналиста оживала, становилась объемной и логически обоснованной. Почему Россия победила? После разгромного сражения при Нарве Петр приказал переливать колокола в пушки. Пока Карл XII укреплял славу о своей армии, Россия готовилась к победе.

Что удивительно в Полтаве? У шведов было 30 пушек, а у русской армии - 300! Петр меняет логику войны в поле - пушки накрыли шведов волной картечи, оставшиеся в живых бежали вместе с царем. Военно-технический гений царя спас огромное количество русских солдат, потери были минимальные - всего 1,5 тысячи человек.

- Русская армия воспрянула духом - побили лучшую армию Европы! Дух армии - Полтава. За Полтаву не стыдно, - рассказывает Алексей Венедиктов. Он отметил также, что да, Петр был средневековым чудовищем, сажал на кол неугодных и гордился этим, да, он был пьяницей и великаном, но военный гений у него не отнять. Это наука - побеждать после страшного поражения.

Про вопросы сыктывкацев

После рассказа пришедшие на встречу с самым цитируемым журналистом России стали задавать вопросы. Их было много, а сыктывкарцы времени не замечали. Например, Венедиктова спросили о ноябрьском номере «Дилетанта», который посвящен пакту Молотова — Риббентропа. На обложку журнала помещена карикатура конца 30-х годов XX века со свастикой. «Откуда у вас такая смелость?» - спросили журналиста.

- Что случится, то случится. Если все время оглядываться, то ничего не получится, - отметил Венедиктов. Он рассказал, что обложка тщательно согласовывалась, закон она не нарушает - свастику разрешили использовать, если речь идет об историческом документе или материалах. Кстати, история появления журнала обязана МИДу России, которое опубликовало подлинники секретных протоколов. Не прошло и 70 лет! Самое интересное, что их существование отвергали Андропов, Брежнев, Хрущев, Горбачев. А они были. «Мы не знали - они врали», - говорит Венедиктов.

Журналиста просили о популярности журнала. Оказывается, он раскупается влет. Причем особенно он известен в тюрьмах: «Вот Никита Белых (экс-губернатор Кировской области, осужден за получение взятки - ред.) работает тюрьме библиотекарем. Он говорит, что журнал держится два дня, а потом исчезает».

Аудитория «Эха Москвы» - сомневающаяся. Когда нет единомыслия, - это хорошо.Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Один участник встречи заметил, что наблюдает странную тенденцию - «Все больше тех, кто обеляет сталинское время». Он спросил у журналиста, мол, может быть нужно активнее работать в интернет-пространстве, чтобы переломить ситуацию.

- С вами согласен в диагнозе, но не согласен в лечении. Гугл, Яндекс - большая полянка, где каждый найдет именно ту информацию, которая бы соответствовала его представлениям, - отметил журналист. Он посоветовал не тратить время на споры с неважными людьми, а вот с важными и близкими по духу - спорить, но с привлечением документов и аргументов. Важно показать, что есть другая точка зрения, и она подтверждается.

Венедиктова слушали с придыханием

У Венедиктова спросили - «Крым - это путинская Полтава?» Журналист не ответил на этот вопрос ни утвердительно, ни отрицательно, так как слишком мало времени прошло. Но вот предчувствия у него самые тревожные - «Я чую беду».

Он рассказал, что однажды в 2008 году президент страны пригласил Венедиктова к себе в резиденцию, которая находится в Сочи. Он говорил ему, что недоволен, как «Эхо Москвы» освещает войну в Грузии. Между делом Путин спросил, останется ли пару строк о нем в учебнике истории.

- Я был уже несколько пьян, мы пили белое вино. Я сказал ему, что возможно в учебнике останется упоминание о его попытке объединения красной и белой церкви. Он нехорошо на меня посмотрел, но ушел я живой. После Крыма он задал мне такой же вопрос - я ответил, что да, Крым напишут, - вспоминает журналист.

С Венедиктовым делали селфи. Он не возражал.Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В конце мероприятия Венедиктов рассказал, что аудитория «Эха Москвы» - сомневающаяся. Когда нет единомыслия, - это хорошо. Важно не вещать прописные истины, а разговаривать с аудиторией, которая дорога. Она поймет, что история ничему не учит, но наказывает за незнание урока.

Время мягко перевалило за 9 вечера, но горожане задавали вопросы снова и снова. И после встречи они так просто не отпустили мэтра - настало время селфи, неформального общения, автографов и объятий.

Мэтр раздавал автографы.Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

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