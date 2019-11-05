В сыктывкарских детских садах предпринимаются меры из-за ужасной гибели ребенка в Нарьян-Маре

Сегодня в городской администрации Сыктывкара прошла общегородская планерка. Руководители управлений и муниципальных служб отчитались и.о. градоначальника Наталье Хозяиновой о текущей работе. Тогда же была анонсирована проверка дошкольных учреждений города.

Во время одного из докладов на общегородской планерке зашла речь о трагедии в Нарьян-Маре: там 36-летний мужчина, несмотря на дежурство охранника, спокойно зашел в помещение и зарезал маленького мальчика. Трагедия взбудоражила российскую общественность. И.о. сыктывкарского мэра Наталья Хозяинова во время планерки подняла тяжелую тему.

К сожалению, недавно в Нарьян-Маре случилась трагедия в детском садике. Что мы делаем на уровне управления в связи с этим? Какие меры принимаются для предупреждения подобных случаев? — спросила Наталья Хозяинова.

Мы сразу же издали соответствующий приказ по этому поводу и направили в дошкольные учреждения информационные письма по обеспечению дополнительных мер по комплексной безопасности детей, ответила начальник управление дошкольного образования Тамара Горбунова.

Напомним, что ухтинские детские сады также проверят. Причиной инспекции в данном случае послужила смерть пятилетней девочки во время тихого часа.

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Об этом сообщил мэр города Магомед Османов (подробности)