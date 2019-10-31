2019-10-31T18:19:01+03:00
Общество

Коллеги переживают за ухтинского воспитателя, в группе которой умерла 5-летняя девочка

Что произошло в детсаду, предстоит выяснить следователям
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива КПФото из архива КПФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ухте возбудили уголовное дело по факту смерти пятилетней девочки во время тихого часа в детсаду №11. Пока неизвестно будут ли отстранять от своих обязанностей воспитателя группы, в которой умерла малышка. «Да и зачем? Она же не виновата», - добавляют источники в управлении образования Ухты.

- По уголовно-процессуальному законодательству оснований для отстранения воспитателя от исполнения обязанностей у следователя нет. Такое решение может в рамках проверочных мероприятий принять администрация детского сада или управление образования, - пояснили «КП-Коми» в СУ СК России по Коми.

В ухтинском детском саду №11 не комментируют трагический случай. Однако порталу PG11 заведующая дошкольного учреждения Светлана Мезенцева отметила: «Воспитательница, в группе которой произошла трагедия, продолжает работать с детьми».

- И чем воспитатель виноват, чтобы его отстранять от работы? В том, что медики не диагностировали у малышки заболевание? Коллектив детсада переживает. Все в глубоком шоке от случившегося, - рассказал источник в управлении образования города.

Как раннее сообщила пресс-служба Следственного комитета, причина смерти ребенка - острое развитие заболевания, что может свидетельствовать «о ненадлежащем исполнении ответственными лицами своих обязанностей по выявлению заболевания у ребенка».

Напомним, что в ухтинском детском саду №11 вчера, 30 октября, во время тихого часа умерла девочка. Обстоятельства смерти малыша изучает региональное Министерство образования, науки и молодежной политики. Кстати, «КП-Коми» пообщалась с родителями детей, которые посещают детский сад №11. Они с самого начала не верили в то, что ребенок умер, потому что захлебнулся рвотными массами, как писала передача «День». Ухтинцы предполагали, что в трагическом исходе виновата пневмония, из-за вспышек которой на карантин закрыли уже одну школу в городе.

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Что стало причиной смерти ребенка, узнайте на сайте (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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