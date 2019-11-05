2019-11-05T17:18:53+03:00
Общество

Сыктывкарский полигон в Дырносе по документам исчерпал свой ресурс

Так это или не так, предстоит выяснить региональной прокуратуре
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Речь о строительстве мусорного полигона вблизи Сыктывкара шла еще в 2013 годуРечь о строительстве мусорного полигона вблизи Сыктывкара шла еще в 2013 году
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Прокуратура Коми обратила внимание на полигон в Дырносе. По документам, он уже исчерпал свой ресурс. Проверка прокуратуры поможет выяснить, так это или нет.

- Есть два документа, они сформированы фирмой «Экосфера». В одном предприятие декларируют предельную емкость полигона в 1 млн 160 тысяч тонн. В другом отчетном документе фирма подтверждает, что этот предел пресекли еще в конце 2018 года. Представители полигона так и не смогли объяснить, откуда они взяли этот предел, - отметил природоохранный прокурор Юрий Гудков.

Прокуратура выставила представление об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения будет понятно, что делать с этим полигоном. По словам природоохранного прокурора, по бумагам полигон в Дырносе заполнен, остальные полигоны Коми — в Воркуте, Ухте - близки к заполнению. Все эти процессы должны быть под контролем региональной власти, но прокуратура пока этого не видит. Да, региональная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды» предлагает строительство полигонов, но они слишком малы, чтобы решить проблему региона.

- Если не хотим строить полигоны, то значит у нас должны появится сортировка, переработка. Должны быть четкие планы и проекты. Но этого тоже сейчас нет, - отметил Юрий Гудков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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