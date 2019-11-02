В Сыктывкаре нашли самую опасную дорогу в школу

Активисты Общественного народного фронта нашли самую опасную дорогу в школу в Сыктывкаре. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ в Коми.

Поводом для проверки стали жалобы сыктывкарцев. Активисты побывали в поселках Нижний Чов, Верхняя Максаковка, микрорайонах Лесозаводской, Давпон и Южный. В проверке приняли участие представители администрации города, полиции и СМИ. Самой опасной признали дорогу из микрорайона Южный в школу №24 микрорайона Давпон.

На участке длиной около четверти километра от улицы Лесопарковой до улицы Станционной детям приходится преодолевать железнодорожные пути. Там нет оборудованного перехода, освещения и предупреждающих знаков для граждан и машинистов локомотивов. Другого пешеходного маршрута из Южного в Давпон нет. По окружной дороге путь возрастает до трех километров. При этом автобусного сообщения здесь нет. Дорога проходит через грязь и лужи, освещение отсутствует, а на конечном отрезке до улицы Станционной расположен неохраняемый гаражный комплекс. Обследованный участок в целом находится в заброшенном состоянии, он порос кустарником и борщевиком.

В ОНФ отметили, что этот путь в школу нужно обустроить: сделать пешеходную дорожку, провести освещение, построить переход через железнодорожные пути и рассмотреть вопрос о введении автобусного маршрута, который соединит микрорайоны Южный и Давпон.

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