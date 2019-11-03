На переправе в Сыктывкаре отсоединилась часть понтонного моста

В воскресенье, 3 ноября, в Сыктывкаре на переправе по улице Кутузова до местечка Заречье отсоединилась часть понтонного моста. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Как рассказали в дорожной полиции, инцидент произошел около восьми утра. Причиной случившегося стали погодные условия. Как передает "Комиинформ", сейчас там проходят ремонтные работы. В дорожной полиции пообещали восстановить движение через переправу от улицы Кутузова до Заречья.

Госавтоинспекция Сыктывкара призывает водителей заранее планировать свой маршрут движения на данном участке и обращать внимание на установленные временные дорожные знаки.

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