На переправе в Сыктывкаре отсоединилась часть понтонного моста
В воскресенье, 3 ноября, в Сыктывкаре на переправе по улице Кутузова до местечка Заречье отсоединилась часть понтонного моста. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.
Как рассказали в дорожной полиции, инцидент произошел около восьми утра. Причиной случившегося стали погодные условия. Как передает "Комиинформ", сейчас там проходят ремонтные работы. В дорожной полиции пообещали восстановить движение через переправу от улицы Кутузова до Заречья.
Госавтоинспекция Сыктывкара призывает водителей заранее планировать свой маршрут движения на данном участке и обращать внимание на установленные временные дорожные знаки.
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ИСТОЧНИК KP.RU