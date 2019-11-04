В Сыктывкаре разыгрывают землю под жилой дом и парковку

Администрация Сыктывкара объявила аукцион по продаже и аренде четырех земельных участков. Предполагается использовать их для строительства жилого дома, под склад и парковку. Цены варьируются от 70 тыс. до 2 миллионов рублей.

Как передает БНК, первый участок располагается на улице Ольховая, 39 в Верхней Максаковке. Его площадь – 1280 квадратных метров. Использовать можно под индивидуальный жилой дом с приусадебным участком. Начальная цена больше 328 тысяч рублей.

В аренду на пять лет предлагают участок по Ухтинскому шоссе, 46/8 (Эжва). Площадь – 6379 квадратных метров назначение – под склад. Цена контракта превышает 788 тысяч рублей. На тот же срок власти Сыктывкара предлагают арендовать земельный участок по улице Лесопарковая, 6/5. Площадь – 17000 квадратных метров. Назначение – под предприятие (4 класс вредности). Цена – 2,986 миллиона рублей.

На улице Печорская, 50/3 можно арендовать земельный участок в 677 квадратных метров. Назначение – парковка на 300 машиномест. Цена – больше 70 тысяч рублей. Срок аренды – 49 лет.